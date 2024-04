Día Internacional de la Danza: Sin Mario Cabrera no existirían los pasos del Son jarocho

Xalapa, Ver.-Cada 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza, y hay que reconocer que en México existen grandes bailarines que han destacado en varios foros de talla mundial, pero no dejemos de lado el talento veracruzano ya que de igual forma existen grandes bailarines que han puesto en alto el nombre de Veracruz con su talento.

Como sabes existen diversos estilos de baile, flamenco, danza contemporánea, Ballet Clásico, Jazz, baile de salón, danza del vientre, entre otros. Pero sin duda que si eres veracruzano debes conocer el Son Jarocho un baile que tiene su dificultad para realizarlo y que es todo un arte llevar los pasos al ritmo de la música.

¿Por qué Mario Cabrera Salgado destacó dentro del Son Jarocho?

Ahora bien, debes saber que en Veracruz tenemos grandes bailarines de Son Jarocho y uno de ellos fue Don Mario Cabrera Salgado, quien con cerca de 70 años trabajó en los escenarios y compartió sus conocimientos con las nuevas generaciones que gustan por el Son Jarocho.

Él destacó por crear 54 pasos de baile de Son Jarocho. “Lo más importante es que cada paso sea vistoso para el espectador y que no sea cansado para el bailarín, si no, no sirve. Cada uno de esos 54 pasos es perfecto porque cumple ambos requisitos, durante todos estos años he dejado de lado muchos otros movimientos porque no tienen esas dos características” dijo el maestro de baile en un artículo para “Universo”, el periódico de los Universitario de la UV en el año 2013.

El coreógrafo, como mencionamos tenía más de 70 años trabajando, y 35 años en la máxima casa de estudio de los veracruzanos, la Universidad Veracruzana. Él nació en 1933 en el municipio de Boca del Río y desde ahí ya traía en las venas la pasión por el baile y el Son Jarocho.

Nació en una familia de bailadores y músicos, por ello ver a sus parientes bailar era algo natural para él desde niño. Comenta que sus padres y tíos amanecían bailando en los fandangos, por ello desde pequeño le gusto esta música y la comenzó a practicar sin darse cuenta de que era todo un movimiento cultural y representativo de Veracruz.

Por ello la UV decidió rendirle un homenaje por su gran trayectoria y sobre todo por su aporte al Son Jarocho, y fue que se acordó entregarle el premio al Decano, esto en el puerto de Veracruz.

Lamentablemente el maestro ya no está con nosotros, pero su legado sí y es por ello que en este Día Internacional de la Danza se le recuerda como uno de los mejores bailarines de Son Jarocho en Veracruz. ¿Tú ya lo conocías?