Xalapeños piden descuento en pasaje y mejor trato de choferes de camiones

Estudiantes, papás y mamás usuarios de autobuses del transporte público de algunas rutas de Xalapa coinciden en que sería de gran ayuda para la economía familiar que los domingos también fuera válido el descuento en el pasaje, pues solo aplica de lunes a sábado.

En entrevista en distintas paradas de la ciudad, también manifiestan la necesidad de un mejor trato de parte de los choferes, pues aunque no son todos, sí hay quienes no perdonan el olvido de la credencial.

Exponen que hasta a quienes usan uniforme y mochila, si se les olvidó la credencial o aún no está vigente por cambio de ciclo escolar, no les hacen el descuento.

Local ¡Emprendedores! Mototaxis generan empleo y transporte en Santa Fe

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes universitarios dicen haber tenido al menos una mala contestación o haber tenido que bajarse del camión al no llevar los nueve pesos del boleto.

“Una vez hasta le dije que nada más traía los seis pesos y ni porque le rogué me llevó, pues ya, me bajé”, comparte Luis, quien viaja diariamente del Campo de Tiro a la Zona Universitaria.

Hay choferes que se ponen “exquisitos” y hasta revisan las fotos, aun cuando los autobuses ya van con pasajeros en los escalones, menciona.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

Manifiestan la necesidad de un mejor trato de parte de los choferes, pues aunque no son todos, sí hay quienes no perdonan el olvido de la credencial | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

María Elena Medina Ortiz, mamá de dos estudiantes de la primaria Abraham Castellanos, afirma haber tenido varias discusiones con choferes del Ruta 2, especialmente cuando es cambio de ciclo escolar.

“Todavía no dan las nuevas credenciales pero ellos a fuerza las quieren actualizadas”, expresa para luego precisar que no son todos, pero bien les vendría una capacitación.

“Pienso que les hace falta capacitación a muchos de ellos, uno entiende que tienen turnos largos y anden de mal humor con el tráfico, pero están dando un servicio y no deben ser groseros”, añade.

Puedes volver a leer: ¿Tránsito y Policía Municipal pueden infraccionar? Esto dice dirigente taxista

Jóvenes que utilizan dos camiones de distinta línea para poder llegar a escuelas ubicadas en Arco Sur dicen que su gasto en transporte sí es alto y sería bueno que el descuento se extendiera al domingo y hasta periodos vacacionales.

Afirman haber tenido varias discusiones con choferes, especialmente cuando es cambio de ciclo escolar | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Acompañantes de estudiantes de educación básica refieren que en el transporte “se fuga” una gran cantidad de dinero, ante lo cual creen que los conductores no deberían ser tan exigentes con la credencial.

A la queja de un trato “más educado y más de bien nacidos” se suman personas adultas mayores.

“Me cuesta mucho trabajo subirme al camión y como se me pierden las cosas, ya por la edad, traigo la credencial en la bolsa. Me ha pasado que se dan el arrancón y casi me caigo, todo por la credencial. No hay conciencia, pero como me ven se verán”, dice doña Esperanza, mujer de 69 años de edad.

El costo de un boleto en transporte urbano es de 9 pesos para usuarios en general y 6 pesos para estudiantes y personas adultas mayores con credencial | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Cuánto cuesta el boleto en los camiones con y sin descuento?

Actualmente, el costo de un boleto en el transporte urbano es de 9 pesos para los usuarios en general y 6 pesos para estudiantes y personas adultas mayores con credencial.

Lo mencionado es el sentir de algunos ciudadanos, sin embargo, oficialmente está estipulado que para hacer válido el descuento sí es obligación del usuario mostrar su credencial.

Acompañantes de estudiantes de educación básica refieren que en el transporte “se fuga” una gran cantidad de dinero | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

¿Dónde se puede hacer una queja por malos tratos de choferes de camiones?

En cuanto a los malos tratos, las quejas se pueden hacer en la delegación del Transporte Público, con instalaciones en Prolongación Rubén Bouchez sin número, colonia Tamborrel.

En el área de Subdirección atienden de 9 a 17 horas y se puede llamar al 22 88 41 88 57 0 22 88 41 88 50. Para hacer la queja se debe contar con el número de unidad, ruta y línea. En cuanto a menores de edad, sus padres o tutores son quienes deben levantar el reporte.