En 212 municipios hay migración y reciben millonarias remesas: Casa del Migrante Veracruzano

El director general del proyecto de Casas del Migrante, Jesús Torreblanca Guzmán, dio a conocer que en los 212 municipios de Veracruz existe migración hacia los Estados Unidos y se reciben remesas, que oscilan en los 40 millones de pesos al año.

"Pero hasta el municipio más tranquilo en la recepción de remesas, recibe sobre el 1.5 y 2 millones de dólares anuales, que si lo traduces en pesos mexicanos, por muy sencillo, son entre 30 y 40 millones de pesos del producto del trabajo de los migrantes".

¿Qué estados de Veracruz concentran más porcentaje de remesas?

En conferencia de prensa detalló que Xalapa, Veracruz puerto, Orizaba, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Córdoba, Martínez de la Torre y Poza Rica, concentran el 35 por ciento de las remesas que se reciben a nivel estatal.

Se suman otros municipios como Acayucan, Actopan, Boca del Río, Coatzacoalcos, Cazones de Herrera, Coscomatepec, Cuitláhuac, Huatusco, Jesús Carranza, La Antigua, Las Choapas, Nogales, Papantla, Álamo, Tierra Blanca y Tuxpan que concentran remesas, en su conjunto, por 20 millones de dólares al año, lo cual permea en la economía.

Acompañado de Cristian Horacio Teczon Viccon, director de la Casa del Migrante Veracruzano que abre sus puertas este día en Xalapa, refirió que cerca del 65 por ciento de las remesas se destina a casa, vestido y sustento, para el mantenimiento de las familias.

¿Cuánto se recibió en Xalapa?

Solo en Xalapa durante el año pasado, precisó, se recibieron cerca de 123 millones de dólares, es decir, subieron las remesas en más del 23 por ciento, según las cifras del Banco de México.

Asimismo, remarcó que en Estados Unidos existen alrededor de 12 millones de mexicanos, de los cuales la mitad está en proceso de regularizarse a través de residencias o ciudadanías y la otra mitad no tiene un estatus migratorio legal.

Se reciben remesas, que oscilan en los 40 millones de pesos al año / Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Añadió, que si a ellos se les suman los hijos y nietos nacidos en aquella nación, pero que se sienten mexicanos, sumarían alrededor de 37 millones de personas que con su trabajo contribuyen a la economía de allá y a la economía de nuestro país.

Así, expuso que con la creación de las casas del migrante la idea es que los ciudadanos puedan cruzar hacia el país del norte de manera segura, pero además que cuando lleguen tengan un trabajo.

Detalló que existen 70 tipos de visas y gracias a las 23 firmas de abogado con que cuentan en los distintos estados de Estados Unidos, buscan que los veracruzanos no corran riesgos para llegar al país del norte, que no crucen el río Bravo, que no se vayan por el desierto, sino que busquen los causes legales.

Xalapa, Veracruz puerto, Orizaba, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Córdoba, Martínez de la Torre y Poza Rica, concentran el 35 por ciento de las remesas | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

"Nosotros les brindamos la orientación legal, les acercamos al empleador, pero sobre todo, les damos la certeza jurídica de que no es una tomada de pelo o un fraude. Fraudes hay muchos, los hemos encontrado en todos lados, en los sitios de internet, en las redes sociales que ofertan los empleos en Estados Unidos y es muy riesgoso y los dejan colgados, son fraudes", recalcó.

Precisó que los costos por la asesoría que manejan son mínimos pues la iniciativa nace con la intención de ayudar a la población, "la verdad es que la consulta y brindarles orientación son gratuitos. Cobramos por un servicio profesional cuando tenemos que intervenir en la corrección de un acta de nacimiento, por una certificación, entre otros", dijo Torreblanca Guzmán.

La intención es ayudar a veracruzanos que quieran ir a buscar mejores oportunidades

Reiteró que la intención es ayudar a que los veracruzanos que se quieran ir a buscar mejores oportunidades, de manera legal, lo puedan hacer.

El director de la Casa del Migrante Veracruzano, Cristian Horacio Teczon Viccon, dijo que estarán en Xalapa y próximamente en Poza Rica y el puerto de Veracruz | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Para ello habrá una oficina en Xalapa, en la calle Tapachula 45 esquina Tuxtla y Tepic, en el fraccionamiento Inmecafé, cerca de la Araucaria. Los teléfonos a dónde se pueden comunicar son: 22 81 42 33 00 y el WhatsApp 22 83 54 72 50, así como al correo casadelmigrantever@gmail.com

Al respecto, el director de la Casa del Migrante Veracruzano, Cristian Horacio Teczon Viccon, dijo que a partir de ahora estarán en Xalapa y próximamente en Poza Rica y el puerto de Veracruz.

"A partir de hoy, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde estaremos dando servicio de lunes a viernes y el sábado de 9 a 1 de la tarde", detalló.