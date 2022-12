Accidente de estudiante abre debate: ¿es seguro el transporte público en Xalapa?

Tras caer de un autobús que lo trasladaría a su casa luego de haber tomado clases en la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, el nombre de Jafet Escudero Andrade se ha “viralizado”. El caso del joven, que tiene entre sus pasiones analizar y reflexionar, pone en evidencia el “deficiente, rebasado e inseguro” transporte público de Xalapa.

Intubado, con una fractura en el cráneo y un coágulo, Jafet entró a quirófano 25 horas después de la caída de un autobús con sobrecupo -refieren testigos- que arrancó cuando él todavía no había logrado sostenerse de algún tubo; la puerta estaba abierta…

El caso de Jafet deja al descubierto también que en el Centro de Atención Múltiple no hubo cirujano para brindarle atención inmediata, pese a la gravedad de la lesión. También deja preguntas sobre el seguro del viajero, pues el estudiante es atendido con el Seguro Facultativo de la UV, revela el académico Luis Antonio Romero.

En la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jafet finalmente fue intervenido la tarde del 1 de diciembre. Al cierre de esta edición, sus familiares no habían recibido nuevos informes pero aseguraron sentirse acompañados por la comunidad estudiantil de Humanidades, que incluso lanzó una convocatoria para recaudación de fondos.

En esa espera, en distintos puntos de la ciudad, cientos de personas han estado en riesgo de caer o de ser lesionadas al cerrarse las puertas de los autobuses y combis; en “hora pico”, hay quienes no tienen opción y viajan en los estribos o los escalones.

La edad no importa: solo basta acercarse a los usuarios para que surjan las quejas, los testimonios de accidentes, las caídas dentro de las unidades y los golpes por “enfrenones”.

Señalan que algunos conductores no solo no están capacitados, sino que juegan carreritas, “no espejean” o están malhumorados “porque no les gusta su trabajo, por el tráfico excesivo o la gran cantidad de obras en proceso”.

¿Qué retos enfrentan usuarios de rutas de transporte en Xalapa?

Frustración, impotencia y enojo son solo algunas de las emociones que usuarios del transporte público en sus distintas rutas de la ciudad dicen experimentar, especialmente en las “horas pico” pues, afirman, “ya no nos levantan porque no cabemos”.

Faltan rutas de camiones, señalan usuarios de Xalapa | Foto: David Bello

En recorrido por la ruta Campo de Tiro-Zona Universitaria, la misma que Jafet realiza para tener acceso a una formación académica, se puede constatar el caos: entre las 6:00 y 8:30; 12:30 y 16:00 horas, y 19:00 y 21:00 horas, “alcanzar lugar es un triunfo”.

Los autobuses que cubren esta ruta presuntamente tienen salida cada 15 minutos y en los horarios mencionados son los jóvenes estudiantes los que más requieren el servicio para llegar a Ciencias de la Salud, Bachillerato Artículo 3º, Humanidades, Zona Universitaria y Bachillerato José María de Rivera.

¿Cómo se trasladan estudiantes que viven en zonas lejanas?

Para iniciar diciembre, con la angustia reflejada en el rostro, Sarahí comparte que no llegó a su primera experiencia educativa en la Zona UV, a pesar de que salió con el tiempo suficiente. Narra que no es la primera vez que le pasa, pero no cuenta con los recursos para utilizar taxi; además, la distancia de su vivienda a la escuela es de al menos 10 kilómetros.

“Me frustra vivir tan lejos y ser de escasos recursos; me frustra que no haya suficientes autobuses; siempre voy de pie y la mayoría de las veces en los escalones porque aquí —colonia Revolución— ya pasa llenísimo”, expresa Enrique.

Carlos, otro estudiante universitario, refiere que si caminara se haría hora y media de La Haciendita a Humanidades… entra a las 7 de la mañana. El Servicio Urbano de Xalapa, que es el que tiene esta ruta, sale de La Haciendita y brinda servicio a habitantes de las colonias Portón Colorado, Campo de Tiro, Carolina Anaya y Vicente Guerrero.

También, Culturas Mexicanas, Tabasco, Los Prados, Revolución, Del Moral, Vasconcelos, La Lagunilla, 21 de Marzo y Lucas Martín, por mencionar solo algunas de la primera parte del recorrido.

Algunas personas usuarias de distintas edades exponen que para tener acceso a este autobús caminan un kilómetro o a veces tienen que trasbordar de colonias más alejadas para que las acerque a las avenidas Camino Antiguo a Naolinco o Atenas Veracruzana.

Sin embargo, no es la única ruta rebasada: en general, habitantes de estas colonias coinciden en que la movilidad “es un martirio” diario y una pérdida de tiempo porque hay ocasiones en las cuales la espera de un autobús “más vacío” se llega a prolongar hasta más de la media hora.

En otra línea y ruta –Homex-Tec–, pero que también transita por Campo de Tiro y Carolino Anaya, jóvenes que estudian en el Tecnológico de Xalapa también dicen estar en riesgo constante.

¿Por qué hay miedo al transporte público de Xalapa?

Del accidente de Jafet ya muchos saben y hay un temor: “Me da miedo que me pase lo mismo, pero también que ya no nos dejen subir; a mí no me importa irme apretado y en los escalones porque tengo que trabajar. Tengo familia”, dice Manuel, quien pide sea atendido el problema de transporte público.

Son frecuentes las caídas en las unidades de transporte | Foto: David Bello

Al llamado se suma María Esther, una señora de 66 años que viaja todos los días; ella refiere haber tenido ya “varios tropiezos”: “Que nos resuelvan. Ya estamos hartos. No hay autobuses que alcancen”, manifiesta.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualizados hasta el cierre de 2021, en Xalapa hay 163 mil 624 vehículos registrados, entre particulares y transporte público (autobuses y taxis).

En transporte público urbano, la capital registra mil 475 autobuses, algunos con ruta foránea, incluidas unidades que van hasta Misantla, Teocelo o Cosautlán.

Colonos dicen que en los últimos 15 años la terminal de los autobuses que cubre la ruta Campo de Tiro- Zona UV ha cambiado al menos tres veces ante el crecimiento de la mancha urbana. Con tristeza y la voz entrecortada, Elena, madre de dos hijas, lamenta que tenga que haber accidentes para llamar la atención sobre un problema y riesgo latente del que, dice, nadie se hace responsable.