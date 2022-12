Lento... pero circulas; así funciona el 1x1 en Xalapa

El programa uno por uno implementado en Xalapa desde hace más de 15 años ha regresado la "cortesía" a la ciudad, pero además ha resuelto el caos que existía en algunos cruces donde antes había semáforo.

La acción vial consiste en que los conductores hagan un alto en las dos vialidades que se cruzan y se alternan el paso conforme llegan, lo que a decir de autoridades y automovilistas ha dado buenos resultados y provoca que otras ciudades lo apliquen o busquen implementarlo.

¿Por qué el 1x1 devolvió la "cortesía" a familias xalapeñas?

Hoy hay muchos semáforos que ya se retiraron y se puede observar que en esas zonas ya no existe el congestionamiento vehicular como es el caso de Rébsamen con Presidentes, Maestros Veracruzanos con Lázaro Cárdenas o Los Sauces donde las filas ya no existen, dijo el jefe de Movilidad de Xalapa, Alfonso López Pineda.

"Es interesante de analizar porque entre otras bondades no hay claxonazos, la gente, aunque lento, sabe que va fluyendo. Ayuda mucho a que, aunque lento, la gente circula y ese es un beneficio que no se había previsto, pero se había logrado", añadió.

Medida vial evita "claxonazos" porque hay un avance lento pero seguro | Foto: David Bello

Expuso que por muy inteligentes que pudieran ser los semáforos, no hay capacidad para poder programarlos a cada minuto y el uno por uno es de gran ayuda porque va avanzando en proporción a la carga vehicular.

"Es un programa muy noble, que además devuelve la cortesía a la ciudad y quienes lo vimos nacer hace más de 15 años, recordarán que se empezó con un punto, luego 10 puntos y luego se fueron incrementando en diferentes partes. Hoy hay muchos semáforos que ya se retiraron y que podemos observar que esos puntos ya no son caos", agregó.

¿Para qué los peatones levantan la mano en Xalapa?

No obstante, aclaró que no en todos los casos funciona el uno por uno porque hay cruces donde confluyen cuatro calles y eso generaría mayor problema por lo que ahí, los semáforos siguen siendo la mejor opción.

Aunque dijo que no se tienen cuantificadas las zonas donde se aplica el uno por uno, destacó que en muchos lugares aun cuando no está señalización, los automovilistas lo adoptan,

“Eso me hace decir, que no hay un número claro de cuántos puntos tiene la ciudad. Hay lugares donde el semáforo se apaga por falla eléctrica y como que todos nos ponemos el chip de que en ese momento hay que activar el 1x1 y ya es una responsabilidad personal y cada conductor asume el compromiso del 1x1, esa es una situación que debemos ponderar y reconocer que el ciudadano xalapeño es capaz de adaptarse a condiciones de este tipo para mejorar”.

A este programa se suma, el que los peatones levanten la mano para pedir el paso para cruzar a los automovilistas, pues lo que se busca es que todos sean responsables de por dónde caminar.

“Porque si levanto la mano y es un tramo intermedio, yo mismo estoy propiciando desorden en que no haya fluidez, entonces yo peatón si hay una zona pintada para el cruce de peatones, me voy a esa zona, levanto la mano y cruzo, pero si lo hago en cualquier punto ‘porque aquí quiero pasar’ pues nos volvemos integrantes de esa gente que no ayuda a que esto mejore en la ciudad”.

Ceder el paso: un poco de amabilidad en el tráfico

Para algunos taxistas, el uno por uno es una buena medida que además de ayudarles en momentos de mucho tráfico, hace a la gente más amable. “El uno por uno en Xalapa es muy útil, no sé si solo en el estado de Veracruz se aplique, pero la verdad ayuda bastante, ya que los semáforos luego tardan un poquito y siento que hasta las personas se vuelven más amables al saber que tienen que dar o ceder el paso”, dijo Alejandro Morales, trabajador del volante.

Por ello, consideró que es una alternativa que debería continuar e incluso ampliarse en otras calles y municipios de la entidad. “Incluso otras personas que vienen de fuera, se asombran de que se debe dar el paso, yo creo que nos ayuda bastante tanto para evitar tráfico, como para ser más amables, es muy bueno, y no me gustaría que lo quitaran”.

Usuarios deben respetar el 1x1 para evitar accidentes en Xalapa | Foto: David Bello

Ramón Lara, automovilista xalapeño opinó que haber implementado ese programa ha sido de gran utilidad en una ciudad con tantos vehículos y con calles angostas como es la capital del estado.

Es una muy buena idea y es muy útil, es funcional siempre y cuando haya educación vial y cordialidad entre automovilistas y motociclistas

Aunado a ello, refirió que evita el uso de semáforos y genera un flujo vehicular más ágil lo que permite llegar a los destinos con mayor facilidad.

1x1 no necesita semáforos ni agentes de Tránsito

El delegado de Tránsito y Seguridad Vial de Xalapa Ismael Herrera Rodríguez afirmó que este programa ha propiciado un paso ordenado y seguro, además de que permite que no se usen dispositivos viales como el semáforo ni personal humano.

“Ha funcionado muy bien, desde la perspectiva de que los ciudadanos se han ido acostumbrando al grado que se ha hecho parte de la educación y la cultura vial en esta capital”, dijo.

Refirió que los automovilistas se han sumado a este programa porque se han visto beneficiados con él considerando que la circulación es más fluida.

“Esto nos da como consecuencia tener una sana circulación. Las ventajas es que hay un paso ordenado y seguro, no se usan dispositivos viales como es el semáforo y el personal humano”.

El funcionario recordó que el programa se aplica en los cruceros con la misma jerarquía; es decir, donde existen cruceros regulares o bifurcaciones.

“Esto ha creado una conciencia vial en los conductores, al llegar a un cruce donde se exhibe el esquema 1x1, este hace alto, cede el paso, utiliza la cortesía y avanza, priorizando en todo momento al peatón”.

Herrera Rodríguez expuso que, en varios puntos de la ciudad, este programa ha sustituido los semáforos, aunque éste también cumple su función en algunos otros junto con el personal humano para poder desahogar el congestionamiento vehicular.

“Desde la dirección de Tránsito y Seguridad Vial, seguiremos reforzando este programa para que más personal lo conozcan y la gente que nos visita lo utilice a su favor y contribuyan a un mejoramiento vial y seguridad para el peatón, conductor y pasajeros y todas las personas que tengan la necesidad de utilizar la vía pública”.