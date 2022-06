Golpea VIH a jóvenes de Veracruz, ¿falta más educación sexual?

ORIZABA, Ver.- El VIH-Sida es una pandemia que nos afecta desde hace 40 años y es preocupante que se sigan dando casos, ahora en un sector de mucho menor edad, pues los nuevos casos se presentan entre la población de 15 a 20 años, aseveró Coco Lozano, coordinadora de la Red Oaxaqueña por el VIH, quien recordó que el estado de Veracruz ocupa el tercer lugar en casos de esta enfermedad, a nivel nacional.

Dijo que, a raíz de la pandemia por Covid-19, los casos de VIH disminuyeron considerablemente, pero no porque no los haya, sino porque el sector Salud dirigió toda su atención a la atención de la misma y dejó a un lado la atención de esta enfermedad, que, como la diabetes, es considerada crónico-degenerativa; a lo que se sumó la falta de acceso a una prueba rápida por parte del sector.

Recordó que de acuerdo a las estadísticas en la entidad veracruzana hay alrededor de 23 mil 295 hombres y 7 mil 736 mujeres que viven con esta enfermedad. “Tenemos un registro de los nuevos casos que se reportaron cada año a partir del 2017, cuando fueron mil 619; en el 2018 fueron mil 904; en el 2019, mil 887; en el 2020, mil 123; y en el 2021 fueron 1,129. La baja de mil 800 a mil 100 fue porque en el 2020 se vino la pandemia del Covid-19 y todos en el sector salud se enfocaron a ella”, aseveró.

La incidencia de casos en este rango de edad es porque los jóvenes no tienen acceso a una educación sexual integral, ni a un método de protección como lo es el condón, pues lamentablemente, el sector Salud no cuenta veces con estos insumos para otorgarlos de manera gratuita a las personas.

Refirió también que no llamar a las cosas por su nombre, como a los condones a los que se les dice preservativos, sin serlo, ya que no preservan nada porque son un método de protección contra las infecciones de transmisión sexual -incluyendo el VIH y los embarazos no deseados- se genera información errónea, que contribuyen a que no haya una buena educación sexual y, por ende, falta de protección.

Añadió que la cultura machista que prevalece en la sociedad incide también en que muchos de quienes tienen relaciones de riesgo no se practiquen la prueba, porque, “¿cómo se va a ir a hacer la prueba una mujer?, si se la hace la gente dirá -si es casada- que está engañando a su esposo; por eso sigue habiendo una prevalencia en hombres”, señaló.

Tampoco se hacen la prueba porque regularmente las personas no tienen la cultura de checar su salud hasta que se sienten mal. “Si a eso le añadimos el estigma y la discriminación que pueda haber sobre el VIH, va a aumentar la posibilidad de que haya más casos”.

Dijo que hacen falta campañas, por parte del sector salud, que fomenten la prevención de la enfermedad y la detección de la misma. Y así como hablan de la diabetes, que es un padecimiento crónico-degenerativo; de la presión alta, del colesterol, deben hablar de prevenir el VIH que “está considerado desde el año pasado como un padecimiento crónico degenerativo”, y que la población tenga acceso a una prueba rápida; “ellos tienen la posibilidad de tener las pruebas rápidas, pero no lo hacen”; eso impacta en emocional y socialmente en quienes tienen la sospecha de la enfermedad, y siguen viendo con el temor.

Coco Lozada destacó que lamentablemente, muchos fallecimientos se dan por complicaciones en la salud, a consecuencia del Sida, y muchas personas no supieron que padecían la enfermedad. “Por eso es importante hacerse la prueba. Si ya nos detectamos, si sabemos nuestro estatus y si éste es reactivo-positivo debemos acudir con el médico para que nos dé un tratamiento y seguirlo, eso va a cambiar completamente la vida. Hoy, sabemos que el tratamiento para estos enfermos es de una pastilla al día, mucho menos que lo que toma un diabético”, subrayó.

Destacó que la Red Oaxaqueña no es un laboratorio ambulante, por lo que además de dotar de pruebas rápidas al Colectivo Igualdad, con el que hizo alianza; les capacitará para que den acompañamiento también a las personas que se lleguen a detectar con VIH, para que no las dejen solas o solos. “Que las personas que se lleguen a realizar esa prueba sepan que va a haber alguien que les va a estar acompañando en los servicios médicos”.

La Red Oaxaqueña por el VIH es una red consolidada. Desde hace más de 5 años trabaja el tema del VIH y hace alianzas con colectivos, organizaciones civiles e instituciones, ahora ya fuera de ese estado, para trabajar en el tema de derechos sexuales y reproductivos.

