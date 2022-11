Bomberos siguen con carencias y sin apoyo; déficit importante de personal en Veracruz

En Veracruz únicamente se cuenta con 30 Cuerpos de Bomberos para atender los 212 municipios y los más de 8 millones de habitantes y la mayoría de éstos tienen carencias en equipamiento o falta de personal para cubrir los servicios diarios.

Desde la Secretaría de Protección Civil se consideró que lo ideal sería que cada uno de los municipios cuente con su propia corporación para brindar la atención necesaria.

¿Qué dice el reglamento de la Ley de Bomberos?

En diferentes ocasiones los representantes de los Cuerpos de Bomberos de Xalapa, Veracruz- Boca del Río y Coatepec han solicitado al Congreso local la publicación del reglamento de la Ley de Bomberos, la cual fue aprobada hace cuatro años, a fin de obtener un real apoyo de parte de los ayuntamientos de los municipios a los que se presta el apoyo.

La titular de la dependencia, Guadalupe Osorno Maldonado refirió que se ha atendido el tema, debido a que los Cuerpos de Bomberos no sólo prestan atención a la población en los municipios en los que se encuentran instalados, sino también a varias demarcaciones a su alrededor.

Recordó que en los primeros meses del año se realizó un exhorto para que los alcaldes y alcaldesas pudieran destinar recursos para los bomberos, hecho que no ha sido cumplido en muy pocos casos.

"Seguimos trabajando de manera coordinada para que puedan tener recursos por los convenios que se hacen con empresas, en algunos casos los ayuntamientos sí han apoyado, pero se requiere más atención y apoyo”, dijo.

Refirió que en el estado se cuenta con 30 Cuerpos de Bomberos, de los cuales 23 están registrados con patronatos y el resto fue creado por los ayuntamientos.

“Tenemos 23 cuerpos de bomberos registrados, esos son de patronato, en total son 30, algunas alcaldesas y alcaldes han formado sus cuerpos de bomberos, idealmente cada municipio debería atender al menos a ocho personas que pudieran hacer doble turno para cubrir los servicios que diariamente se prestan”, comentó.

Los cuerpos de Bomberos de Xalapa han realizado en espacios públicos, el Maratón del Kilómetro de Monedas de Diez Pesos para apoyar a sus elementos | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Destacó que se está trabajando porque los ayuntamientos cuentan con autonomía municipal, “no es una cuestión de obligatoriedad, sino que se establece en el reglamento de la ley que se les destine un monto de los recursos de los municipios, no de su presupuesto, sino de recursos propios”.

Adelantó que se está trabajando en una propuesta para que cada uno de los municipios cuente con su corporación, documento que está en análisis en el Ejecutivo.

“Estamos en el análisis, es difícil llegar a un acuerdo con los cuerpos de bomberos porque se tiene que regular, los Cuerpos de Bomberos municipales obedecen a leyes de servidores públicos porque están en los municipios, es cuestión de platicar por qué no pueden ser servidores públicos”, agregó.

¿Qué opina el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa sobre el reglamento de la Ley?

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández envió un exhorto al Congreso Local para que se publique de inmediato el reglamento de la Ley de Bomberos, la cual fue aprobada hace cuatro años.

Consideró como urgente que dicho reglamento sea publicado para obtener un real apoyo de parte de los ayuntamientos de los municipios a los que se presta el apoyo.

Los Bomberos de Xalapa llegan a atender hasta 15 fugas ordinarias y de tres a cuatro urgentes | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Recordó que en septiembre pasado los diputados y diputadas locales hicieron un exhorto a los ayuntamientos para brindar recursos a los Cuerpos de Bomberos; sin embargo, éste sólo funcionará si existe voluntad política de los ediles.

Refirió que a la fecha trabajan en números rojos y obtienen recursos de donaciones, ya que no existe un apoyo real de parte de los ayuntamientos.

"Con los donativos estamos gastando 2 millones y medio al año, estamos considerando 3 millones y medio para poder tener los carros al cien por ciento. Lo he comentado, hemos trabajado con números rojos, pero tenemos que seguir avante y ver la forma en la que podemos sacar adelante el trabajo porque no podemos decir que porque no tenemos gasolina o no sirve el carro no podemos acudir", expuso.

Diariamente, dijo, se llevan a cabo alrededor de 15 servicios entre incendios, atención de enjambres, fugas de gas, entre otros, debido a que se brinda apoyo a Xalapa y varios municipios cercanos.

Destacó que actualmente tienen diez unidades y 50 bomberos cuando se requiere al menos de 100 elementos para cubrir todas las necesidades de la población.

Déficit de bomberos

De acuerdo con el presidente del Patronato de Bomberos Conurbados Veracruz-Boca del Río, Antonio Chedraui Bolado en la entidad se registra un déficit importante de bomberos, estaciones para atender a la población y la mayoría cuenta con deficiencias de equipo y unidades.

Destacó que en el caso de Veracruz y Boca del Río se cuenta con el apoyo de las autoridades municipales, lo que permite atender los diferentes siniestros que se registran en la zona conurbada.

Sin embargo, existe un poco de dificultad para atender emergencias en la zona comprendida en la Riviera Veracruzana, debido a la lejanía que se tiene con la estación más cercana.

Aunque hubo un compromiso de las autoridades de donar 3 millones de pesos para una subestación de Bomberos en la congregación El Castillo, se desconoce dónde quedó | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Comentó que el gasto de operación de Bomberos Conurbados es aproximadamente de 80 mil pesos, lo cual no incluye la nómina ni las compensaciones de despensas para el personal y gastos eventuales de la reparación de los vehículos.

Esta corporación cuenta con 14 unidades, 1 lancha, 34 elementos y 4 ambulancias y se brinda actualmente un promedio de 5 servicios por día y la ambulancia de 4 a 6.