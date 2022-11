Delegaciones de la Cruz Roja en Veracruz podrían parar operaciones; ¿cuál es el motivo?

Veracruz, Ver.- Al menos 22 de las 42 delegaciones de la Cruz Roja en el estado de Veracruz están en riesgo de parar operaciones debido a la actual situación económica que enfrentan tras la pandemia, informa el delegado estatal de la dependencia, Oswaldo Ficachi Figueroa.

Luego del cierre de operaciones en la sede de la Cruz Roja nacional, el entrevistado expone que después de la pandemia del Covid-19 la situación financiera de la institución cayó terriblemente.

“La situación financiera de la Cruz Roja no es la mejor, la pandemia vino a afectar seriamente las finanzas de la institución y en el estado no es la excepción; muchas delegaciones prácticamente están sin recursos para poder prestar servicios de salud, la situación no es menor”, expresa.

¿Cuántas delegaciones de la Cruz Roja corren el riesgo de parar operaciones en Veracruz?

Afirma que en Veracruz no es la excepción ya que de las 42 delegaciones que hay, 22 están en riesgo de parar operaciones, principalmente las que se ubican en la zona norte donde hay mayor vulnerabilidad.

“A nivel estado son 42 delegaciones y tenemos 22 en riesgo de parar operaciones”, alerta.

Argumenta que la Cruz Roja tiene que pagar nómina, servicios de agua y electricidad, así como impuestos por lo que se complica más su mantenimiento.

Al poner en marcha la colecta anual 2022, Ficachi Figueroa hace un llamado a la ciudadanía en general a participar con alguna donación.

Refiere que anteriormente la delegación Veracruz captaba hasta más de 3 millones de pesos durante la colecta, sin embargo, para este año se espera una cifra menor, sobre todo porque continúan aplicando los protocolos sanitarios y no se hará el boteo.

¿En qué se utilizan los recursos que ingresan a la Cruz Roja?

Detalla que los recursos que ingresan a la Cruz Roja se utilizan en su mayoría en servicios de socorro que es la mayor demanda dentro de la institución.

Por otra parte el entrevistado adelanta que la Cruz Roja tiene un proyecto en puerta que presentará a la Secretaría de Protección Civil del estado que consiste en buscar puntos estratégicos para que, a través del voluntariado, se puedan mantener los servicios básicos para que, en caso del cierre de alguna delegación, no se pierda el control del voluntariado.