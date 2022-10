¿Cuántos embarazos adolescentes se registraron en 2021 en Veracruz?

Durante el 2021, en el estado de Veracruz se registraron 6 mil 500 madres menores de edad, señaló la secretaria de Agendas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miriam Lagunes Marín al precisar que, de ellas, 369 fueron niñas de entre 10 y 14 años.

En conferencia de prensa en el marco del Día Internacional de la Niña, agregó que, del total de madres, 989 niñas eran de 15 años y el resto de entre 16 y 17 años. “En México y Veracruz las niñas enfrentan violencia, como el matrimonio infantil, embarazo, la discriminación educativa y la explotación sexual”, indicó.

Asimismo, alertó que el 24 por ciento de las personas desaparecidas en Veracruz son mujeres adolescentes y niñas además de que los municipios de Veracruz, Coatepec, Xalapa, Gutiérrez Zamora, Lerdo de Tejada, Papantla, San Andrés Tuxtla y Tihuatlán están entre los 100 municipios con más feminicidios.

Aunado a ello, expuso que Veracruz es la tercera entidad con más feminicidios en los últimos cinco años. “Hay que recordar que ya tenemos dos alertas por violencia de género contra las mujeres en el estado de Veracruz y vamos rumbo a una tercera alerta por desaparición de mujeres adolescentes y niñas”.

Aún más, el estado es de los de mayor pobreza en la infancia y solo entre 2018 y 2020 en México aumentó el porcentaje de pobreza extrema del 52.5 por ciento al 54.3 por ciento.

Hay que recordar que la pobreza aumenta el riesgo de reclutamiento por el crimen organizado, Veracruz encabeza esta deshonrosa lista de menores participando en actividades delictiva

Acusó que el Instituto Veracruzano de las Mujeres tuvo un subejercicio de un millón 190 mil pesos por lo que cuestionó que exista tal y no cuente con directora ni haya fecha para la designación.

“Muchas colectivas y organizaciones civiles han señalado la opacidad en la contratación de personal en el Instituto, no sabemos sus perfiles y no sabemos si tienen perspectiva de género, lo que sí sabemos es que no tienen la preparación necesaria o la voluntad por decir lo mejor”.

Sobre el aborto, dijo que en 2021 hubo 25 carpetas de investigación pese a que ya no es un delito en el estado. “En días pasados en la movilización de acción global por la despenalización del aborto y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, muchas reportaron haber sufrido trato indigno por parte de la Secretaría de Salud y falta de acceso a las condiciones para realizarse una Interrupción Legal del Embarazo”.