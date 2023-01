Nueva revisión a la Cuenta Pública 2021 lleva un avance del 80%: Comisión de Vigilancia

El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Rafael Gustavo Fararoni Magaña dio a conocer que la revisión de la Cuenta Pública 2021 lleva un avance del 80 por ciento, por lo que se prevé que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) entregue el documento a finales de mes, tal y como está establecido en el calendario.

Refirió que dicho documento debe ser aprobado antes de que concluya el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional del Congreso local.

“Estamos a un 80 por ciento, se establecieron acuerdos y falta definir cómo quedaría, de nuestra parte, como diputados, falta externarle al Orfis que nos mandé la Cuenta para poder socializarla en la Comisión y, posteriormente, discutirla en el pleno, la idea es que sea antes de que acabe el periodo que concluye el 31 de enero”, expuso.

Local Ya hay fechas para que comparezcan Fiscalía, Orfis, IVAI y CEDH

En entrevista, manifestó que a la fecha son entre 40 y 45 municipios los que se han determinado para una nueva revisión, lo cual basta para que, como método estadístico, puedan definir que es una muestra confiable.

“Se ha trabajado bien, el Orfis ha operado de manera coordinada con la Secretaría de Fiscalización”, dijo.

¿Existen municipios con presunto daño patrimonial?

Destacó que se tienen temas pendientes con algunos ayuntamientos a los cuales se les está cargando un presunto daño patrimonial, debido a que a las autoridades salientes no les quisieron certificar las obras.

“Traen pique entre autoridades entrantes y salientes, este es un año atípico porque hay nuevas autoridades, entonces las nuevas no les quieren certificar la documentación a los salientes”, expresó.

Al respecto, mencionó que se debe buscar una vía alterna para verificar si la obra está completa y en funcionamiento, a fin de determinar las acciones correspondientes.

“Porque si se hizo la obra, no tiene caso señalarle daño patrimonial. Entonces que se señale como una falta administrativa porque no tienen la documentación correcta, pero no un daño patrimonial si la obra está hecha”, comentó.

Te puede interesar: Más de 800 investigaciones por presuntas irregularidades en recursos públicos, alertan

Rafael Gustavo Fararoni Magaña señala que son entre 40 y 45 municipios los que se han determinado para una nueva revisión | Foto: Itzel Molina | Diario de Xalapa

Adelantó que hay más de 10 municipios que se encuentran en esta situación, “Catemaco es uno de los que se ha atendido y se está revalorizando, aun no sé cómo va a quedar”.

Tras la entrega de la Cuenta Pública 2021 que el Orfis hizo al Congreso local se señalaron algunas observaciones de parte de los legisladores, por lo que se determinó que se debería realizar un nuevo análisis de la documentación presentada por los entes fiscalizables.