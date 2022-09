Auditora rechaza que haya denuncias por solicitudes de “moches” para la limpia de Cuentas Públicas

La titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos rechazó que existan denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de asesores del organismo por la solicitud de “moches” para limpiar las Cuentas Públicas del 2021.

Tras entregar ante la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso local el Informe General Ejecutivo e Informes Individuales de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021, la auditora defendió la labor de quienes integran el organismo fiscalizador, al argumentar que están trabajando con honestidad y profesionalismo.

"En el desempeño de todos los que integramos el organismo no debe haber lugar a dudas ni especulaciones, sino un apego estricto a la legalidad para que los resultados sean objetivos y transparentes, sin lugar para la corrupción", expuso.

¿Qué dijo Delia González Cobos sobre las supuestas denuncias que se presentaron en contra de asesores internos y externos?

La auditora fue cuestionada sobre las supuestas denuncias que se presentaron en contra de asesores internos y externos, así como en contra de despachos que presuntamente habrían recurrido a esta acción, hecho que fue declarado ayer jueves por el diputado integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Luis Fernando Cervantes Cruz.

Al respecto, González Cobos afirmó que a la fecha no se han recibido quejas o señalamientos hacia asesores por dichos actos, por lo que negó que existan denuncias.

“Cada quien en el ámbito de sus atribuciones puede presentar las denuncias que correspondan habiendo los elementos para hacerlo, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia y nosotros hemos estado abiertos a eso”, dijo.

Refirió que de manera directa envió documentos a los alcaldes y alcaldesas para señalarles que ninguna persona puede intervenir en las fiscalizaciones para evitar observaciones, ya que en el organismo no se permiten este tipo de arreglos.

“Hemos enviado oficios a los alcaldes diciéndoles que no se dejen sorprender, no les crean a quienes van a decirles que tenemos arreglos, yo se los he mandado. Tenemos resultados que derivan de procedimientos de fiscalización diferentes a como se habían estado realizando, tenemos una metodología para hacer el trabajo, claro, transparente y pulcro, como lo debe conocer la ciudadanía, de manera objetiva e imparcial”, manifestó.

Finalmente, señaló que el objetivo del organismo es eliminar la corrupción, por lo que, una vez más, pidió a las personas que tengan conocimiento de estos hechos realizar las denuncias correspondientes.

“Cada quien en su ámbito está haciendo las tareas que le corresponden y todos al final tenemos el mismo objetivo que es acabar con la corrupción, por eso si hay alguien que conozca de alguna actuación irregular de personal del Orfis o de alguien que está manejando información de que en el órgano se hacen arreglos que denuncie, necesitamos que la ciudadanía denuncie porque necesitamos acabar con la corrupción”, agregó.