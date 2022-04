"Por favor no ofendan, no somos lo mismo", dice gobernador sobre evento masivo

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, afirma que el evento en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador realizado el sábado en Plaza Lerdo, fue organizado por la asociación civil "Que Siga la Democracia" al que fue invitado por Gabriela Jiménez Godoy presidenta del movimiento.

"Por favor no ofendan, no somos lo mismo, en la época del desafuero el movimiento movilizó a 3 millones de personas y no éramos movimiento. Lo que pasa es que los conservadores creen que somos de la misma condición, porque ellos quizá eso sí hacían, y nosotros en esa época sin la infraestructura del gobierno nos organizábamos también", dijo respecto a las críticas por el evento masivo al que asistieron servidores públicos.

Afirma que será la asociación civil quien tenga que aclarar sobre el financiamiento y que el Instituto Nacional Electoral (INE), tendrá que pedirle cuentas.

En la conferencia de prensa, mostró dos fotografías donde se observa la concentración multitudinaria del sábado y del domingo en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa, de apenas un grupo de personas con la pancarta "No votes el 10 de abril".

En conferencia de prensa refirió que es el Instituto Nacional Electoral (INE), el que ha obstaculizado el proceso de Revocación de Mandato.

"Con todo respeto al consejero Lorenzo Córdova siento que está tergiversando algunas cosas y vacunándose porque quienes realmente impidieron que se instalarán todas las casillas fueron ellos", dijo luego de que el presidente del INE señalara que hay actores políticos que entorpecen y obstaculizan el proceso.

Señala que el INE, tuvo casi el doble del presupuesto que se utilizó en la consulta para el juicio a expresidentes y aún así el número de casillas será menor.