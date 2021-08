Damnificados de Tecolutla por Grace no han recibido apoyos

Veracruz, Ver.- A una semana del paso del huracán Grace por tierras veracruzanas, habitantes de la comunidad de Boca de Lima en el municipio de Tecolutla se sienten olvidados por las autoridades debido a que no se ha restablecido el servicio de energía eléctrica, no cuentan con agua potable y mucho menos comida.

Leonor García Avelino habitante de la congregación tiene que subir un cerro para poder comunicarse vía WhatsApp con amigos y familiares para informar sobre la situación que se vive en la zona en donde la mayoría de las casas están destechadas porque el viento arrancó todas las láminas.

Ha enviado imágenes y fotografías para dar muestra del desolador panorama en aquella comunidad rural donde la gente demanda comida “aunque sea un kilito de frijol” porque no hay nada para comer.

“Boca de Lima se ve tan triste, no hay luz, no hay agua, no hay nada, parece que el gobierno se olvidó de nosotros que no nos ha mandado ni un kilito de frijol, yo salí a Zamora a comprar unos huevos porque no hay nada que comer, el techo de mi casa se voló todo, se me mojaron todas mis cosas, mi cama, es muy triste perder todo así de momento”, narró la mujer en medio de lágrimas de desesperación.

Su casa al igual que la de sus vecinos quedó devastada, perdió muebles y otros artículos que había adquirido a base de muchos esfuerzos.

Mencionó que el último aviso que se les dio es que este fin de semana iniciaría el censo para conocer los daños ocasionados por lo que espera que la ayuda fluya rápidamente.

“Nos dijeron que iban a empezar a censar esperamos que la ayuda llegue a la gente que de verdad lo necesita, en nuestro caso si lo necesitamos y lo antes posible, no hay comunicación, subimos a un cerro para poder comunicarnos con la familia y amigos, en mi caso yo subo en la mañana y por la tarde un rato porque luego no aguanto los mosquitos”, dijo.

