¡Duro con las leyes y el deporte! La vida de Daniel Alexis Guzmán

Desde pequeño Daniel Alexis Guzmán disfruta del deporte. Su pasión es tanta que en la actualidad practica artes marciales mixtas, halterofilia y futbol americano. Además, es abogado de profesión y trabaja en una empresa de telefonía. Diariamente divide su tiempo para litigar, cumplir con su trabajo y no dejar de hacer ejercicio.

Daniel tiene 28 años, es originario de Xalapa y a los 3 años comenzó con el deporte; "en ese entonces mi papá me metió a jugar futbol, aunque no me gustaba mucho".

Te puede interesar: José Luis Izquierdo, institución del futbol americano en Xalapa

También de niño, a los 5 años, comenzó a llamarle la atención la lucha libre, pues su abuelo Miguel de joven fue luchador y ver sus fotografías lo motivaban. "Mi abuelo fue como mi superhéroe, pues incluso ya retirado se veía musculoso. Empezó a enseñarme a dar marometas, aplicar llaves y una que otra técnica de lucha que yo replicaba en casa con amigos; para protegernos poníamos cojines de sillones en el piso", refiere con entusiasmo.

Deportes Abogado de profesión y árbitro con 22 años de carrera; su historia

A los 14 años, tuvo la oportunidad de entrar a jugar futbol americano y le gustó mucho, además de que por su complexión de ser pesado le funcionó para destacar incluso durante sus primeros días de entrenamiento. Daniel Alexis ha formado parte de varios equipos y recuerda con gusto a los Zorros Dorados, donde se inició en el americano.

Los deportes de contacto son lo suyo. A los 19 años, sin hacer a un lado el americano, comenzó a entrenar Muay Thai en un gimnasio de la zona centro, en donde además había un área de pesas, que aprovechó para ejercitarse y adquirir más fuerza. Posteriormente, ingresó a las artes marciales mixtas.

Durante el confinamiento por la pandemia por Covid-19 los gimnasios cerraron y los entrenamientos de futbol americano también se suspendieron. Sin embargo, lo que invertía para el pago de mensualidades lo utilizó para comprar cemento, tubos y cubetas de varios tamaños para construir pesas y crear su propio gimnasio en casa.

Vuelve a leer: Su pasión es el basquetbol; la historia de María del Carmen

Además, aunque no instaló un dojo, comenzó a entrenar a sus primos menores de edad; "todos avanzaron muy bien y como ví que sí podía transmitir los conocimientos y enseñar las habilidades, comencé a entrenar al público interesado".

Actualmente, Daniel Alexis continúa con el futbol americano, la halterofilia y las artes marciales mixtas. También es apasionado del motociclismo.

Deportes ¿Sabías que Pelé jugó contra los Petroleros de Poza Rica? La historia completa

Además, da clases de Muay Thai a niños y niñas, sin omitir que entrena a mujeres y hombres adolescentes en el tocho bandera, una variante del futbol americano.

El deporte siempre lo ha sabido alternar con sus obligaciones, pues en su época de estudiante comenzaba a entrenar luego de hacer su tarea y ahora, como trabajador y abogado, aprovecha sus ratos libres para no dejar de entrenar.

Durante los fines de semana en compañía de su esposa Nayeli sale a correr en los parques que cuentan con pista o gimnasio al aire libre. Aunque le gusta mucho el deporte, dice que su compromiso es el trabajo, por lo que no dejará de dividir su tiempo para aprovecharlo bien e invertirlo de una manera saludable.