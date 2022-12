¡Corredor de toda la vida! Tuvo infarto y pide apoyo con evento deportivo

David Jesús Hernández León es un atleta xalapeño de 46 años de edad que se encuentra enfrentando un momento difícil en su vida, sin embargo no pierde la esperanza en recuperarse para continuar realizando lo que tanto le apasiona: el correr.

El xalapeño, licenciado en Agronomía, es un deportista de esta ciudad con importantes logros obtenidos en varias etapas de su vida con este deporte que inició a practicar a los 16 años. Entre sus logros se encuentran primeros lugares en medios maratones de varios puntos del país, además fue parte de la selección veracruzana que participó en competencias importantes a nivel nacional, donde igualmente dejó huella.

Hernández León platicó para Diario de Xalapa que el atletismo lo inició a practicar por ver a su abuelo correr en varias competencias, “de ahí nació mi deseo de participar en carreras, recuerdo que tenía 16 años. Esto es gracias a mi abuelito Nazario León Solís, quien tomó parte de eventos importantes a nivel nacional, por eso quise seguir sus pasos”, platicó.

Recuerda que a poco tiempo de iniciar, compitió en un evento en los Lagos en donde logró ser el primer lugar en un circuito que eran los dos primeros Lagos de El Dique.

“Ahí gané mi primera competencia, algo que me motivó a buscar más triunfos y así fue. Con el tiempo fui tomando la distancia de los medios maratones los cuales cumplía en 1 hora 15 minutos, incluso los llegue hacer en 1 hora 10 minutos”, recuerda.

En 30 años de competidor, el xalapeño logró participar en eventos de la Ciudad de México, Veracruz puerto, Puebla y en el estado donde se encuentran los mejores corredores, Tlaxcala, sin embargo nunca se dejó vencer, porque siempre regresaba a casa con medallas de primer lugar.

Al contar con 18 años de edad, brilló en la Universidad Veracruzana con el equipo de Halcones, con el que dejó gran huella. “Me iba muy bien en los eventos, tenía muchas cualidades”, expresó.

Con el tiempo, dejó de correr, pues se dedicó a trabajar y formar una hermosa familia, sin embargo en su corazón siempre estuvo la chispa de las carreras atléticas y aunque no corría porque no tenía tiempo, siempre estaba al tanto de las marcas que hacían los corredores de Veracruz y otros estados.

Al llegar la pandemia, muchas personas se guardaron, se cuidaron para no sufrir el contagio del Covid-19, pero David Jesús no lo hizo, pues él aprovechó el momento para entrenar en zonas alejadas y seguras de algún contagio. En el último maratón de Xalapa que tenía la distancia de medio maratón, aunque no se inscribió hizo el recorrido con tiempo de 1 hora con 26 minutos, crono que lo motivó a regresar de lleno al atletismo.

¿Cuál fue el incidente que sufrió David?

Sin embargo no salió el plan que tenía David, pues en junio pasado al estar entrenando como estaba acostumbrado, al correr y llevar una distancia de 12 kilómetros, comenzó a sentir fuertes mareos que lo derribaron.

Por fortuna en la zona donde estaba, que era un sendero de la Estación, atletas que se encontraban en el lugar lo apoyaron y con apoyo de paramédicos fue llevado al hospital, donde le diagnosticaron un infarto cerebral que cambió su vida hasta el momento.

“Iba por buen camino de entrenamiento, pero un viernes temprano me fui a entrenar en un campo de la Estación, y sufrí un infarto cerebral, cuando llevaba 12 kilómetros, me vino un mareo muy fuerte. Por fortuna unos compañeros me ayudaron. Después de eso, perdí la movilidad de mi pierna y mi brazo izquierdo”, expresó.

Ahora asiste al Creever para realizar terapias y lo hace con la fe en que las cosas estarán bien. “Desgraciadamente con el infarto se me vinieron muchas cosas negativas. En mi trabajo me dejaron de pagar, entonces económicamente me vi afectado muy fuerte, como soy el sostén de la casa, aunque mi esposa me apoya, no es suficiente, por eso ahora pido a mis amigos deportistas que me apoyen, para continuar con mi rehabilitación. Ojalá se sumen al evento que están organizando mis amigos. Me ayudarán mucho para el bienestar de mi familia. Se los agradeceré infinitamente”, concluyó.

¿Cómo ayudar a David Jesús Hernández?

El evento que realizarán en su apoyo será el 7 de enero en la pista del Estadio Xalapeño. Será de pista, campo y ruta. Es organizado por el equipo Star Runner y el Club de Atletismo Máster de Xalapa y la Región. Mayores informes: 2281455148 y 2281083195.