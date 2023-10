"No he pensado en ser candidato de nada": Del Río Virgen

Veracruz, Ver.- Tras asegurar que no ha pensado en la posibilidad de ser candidato a gobernador de Veracruz, José Manuel del Río Virgen presidente de la fundación nacional Municipios en Movimiento aclaró que es un tema que tendrá que exponer en casa para ver si le autorizan y esperar los tiempos de acuerdo a la ley.

Manifestó que él no ha alzado la voz para contender, pese a que reconoció que en algunos eventos ya le han gritado “gobernador” debido a que hay militantes que le han expresado su apoyo en caso de llegar a contender.

Sin embargo insistió en que no ha pensado en ser candidato de nada y en caso de serlo, primero tendría que hablar con su familia y esperar los tiempos.

“No se imaginan como agradezco ahora que dicen que están gritando gobernador, gobernador, yo no presumo pero también me han gritado, pero no lo he pensado de verdad se los digo de corazón, con todo respeto no he pensado en ser candidato de nada, acuérdense, ya me dedique a la política cuando grite que quería ser candidato a senador me metieron a la cárcel, si digo que quiero ser candidato a gobernador me van a meter un balazo, ayúdenme, aguánteme hasta el 20, ya luego vemos”, expresó.

En su visita por Veracruz, Del Río Virgen, comentó que aunque no es una voz autorizada para hablar por todo el partido está convencido que Movimiento Ciudadano no hará alianza con ningún partido ya que de acuerdo a las encuestas hechas, el 70 por ciento de los entrevistados le han pedido que vaya solo e incluso hizo referencia que un periódico nacional hizo otra encuesta donde se reflejó que el 57 por ciento de los encuestados no quiere que el MC haga alianza con nadie.

“Movimiento Ciudadano va a ir solo en las elecciones para presidente de México y va a ir solo en los estados donde haya elección para gobernadores, nueve estados, va a ir solo porque incluso un periódico que no es cercano del partido hizo una encuesta además de la que se hizo por MC y le han pedido que vaya solo, es una buena estrategia que Movimiento Ciudadano vaya solo”, argumentó.

Insistió que la estrategia de MC es respetar la ley y esta dice que las precampañas empiezan el 20 de noviembre pese a que otros partidos ya están adelantados.