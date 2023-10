"No hay rivalidad, todos somos familia", señala Cisneros Burgos

Veracruz, Ver.- Con porras, batucada y mantas de apoyo, Eric Cisneros Burgos arribó a la ciudad de Veracruz para realizar una gira de trabajo en su aspiración a la coordinación de los comités estatales de defensa de la Cuarta Transformación.

En entrevista con medios de comunicación, el exsecretario de Gobierno aseguró que no dejó ningún pendiente en la dependencia y puso en claro que no hay distanciamiento con el gobernador del estado y por el contrario agradeció que lo haya elegido para encabezar la gobernabilidad del mismo, dado que proviene de un pequeño municipio afrodescendiente.

Cisneros Burgos puso en claro que no hay rivalidad entre los aspirantes a la coordinación, pues reiteró que todos son como una familia.

"No hay rivalidad, porque no somos adversarios, somos compañeros. En una familia todos somos del mismo padre, pero no todos pensamos igual, no estudiamos lo mismo, porque en la libertad y diversidad de una familia, cada quien tiene una visión distinta de hacer las cosas", expresó.

Reiteró que no hay dados cargados en favor de alguien.

Finalmente, reconoció que sí cuenta con escoltas de la Secretaria de Seguridad Publica para recorrer toda la entidad, pues dijo que es un derecho que tiene.

El morenista realizó una rueda de prensa en conocido café de la ciudad de Veracruz donde estuvo acompañado por una importante afluencia de personas que vitoreaban: "Cisneros, coordinador".