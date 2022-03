Demanda IP retomar proyecto de autopista Xalapa-Córdoba

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Xalapa, Rafael Landgrave Rocas, se pronuncia a favor de que el Gobierno del Estado retome la obra de construcción de la carretera Xalapa-Córdoba que fue abandonada por la administración de Javier Duarte de Ochoa.

“Hacemos votos para que el Gobierno del Estado reconsidere y en algún momento pudiera generar estas obras en otro momento, son muy importantes. Creo que podrían apoyar a la reactivación no solo de estas dos regiones sino del todo el estado”.

Local En obras inconclusas se han desperdiciado $13 mil millones

En entrevista, destaca la importancia de una vía de comunicación como esta que uniría a la capital con un polo de desarrollo como Córdoba- Orizaba con su corredor industrial. “Desde la perspectiva empresarial lo lamentamos (el abandono de la obra) porque era algo importantísimo. El tema de poder hacer la comunicación entre dos ciudades tan importantes y con su centro industrial”, dijo. Señala además de que el hecho de que haya más vías terrestres y en mejores condiciones es fundamental para mejorar la movilidad de la mercancía y el factor humano en la entidad. “Eso le daría una gran imagen a nuestro estado el hecho de que existan estas comunicaciones”. Expone que, aunque no conoce las razones técnicas que llevaron a la administración de Duarte de Ochoa a abandonar el proyecto, si confía en que el gobierno del estado, con apoyo de la federación y de los propios municipios que se verían beneficiados con la obra pudieran hacer un esfuerzo para retomarla.

“Entendemos que son temas complejos por la insuficiencia presupuestal (…) pero desde la perspectiva industrial y empresarial consideramos que es importantísimo tener mejores las vías de comunicación y ojalá se haga un esfuerzo”, concluye.

Sin mantenimiento la Fortín-Xalapa

Alcaldes de la zona Fortín-Huatusco se unieron para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el mejoramiento de la carretera Fortín-Xalapa, misma que lleva años sin recibir algún tipo de mantenimiento.

Local Esto piden empresarios para atender problemática de la caseta de peaje de Fortín

Ventura Demuner Torres, presidente municipal de Huatusco, señaló que era obra beneficiará de manera directa a los habitantes de al menos nueve municipios de la zona montañosa del centro de Veracruz como Chocamán, Tomatlán, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Huatusco, entre otros más. “Lo que nos une es la carretera Córdoba-Huatusco, donde todos los municipios estamos involucrados y pedimos la rehabilitación de nuestra carretera que es nuestra vía de comunicación, ya presentamos el proyecto a la SCT y está en validación”, dijo. Al respecto Ernesto Ruiz García, presidente de Chocamán, señaló que de entrada se logró un trabajo de bacheo en dicha carretera en el tramo Fortín - Huatusco, sin embargo, el proyecto que presentaron incluye el tramo que va desde Conejos hasta Fortín, en ambos sentidos.

“Es la única vía para Xalapa, es muy transitada, nosotros hemos señalado las condiciones de esta carretera y hemos sido escuchados", señaló.

También gobierno actual hace primeras piedras: IP

VERACRUZ, Ver.- Las grandes obras anunciadas por la actual administración se han quedado en la colocación de primeras piedras sin llegar a concretarse ni generar reactivación económica para el estado, critican empresarios de la Coparmex y Canaco. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Alberto Ajá Cantero afirma que hay mucha preocupación del sector empresarial por el estancamiento económico que vive el estado ante la falta de obras y la parálisis de proyectos como la ampliación del puerto.

Lo peor, es que menciona que el estado no brinda información a los empresarios y pareciera que prefiere permanecer alejado, abonando al rezago en materia de competitividad. “Al día de hoy vemos que los trabajos de ampliación del puerto han sido detenidos, no han avanzado al ritmo que se quería ni tampoco se ha informado a la comunidad sobre la situación que guardan los proyectos, creemos que si Veracruz se ha rezagado en materia de competitividad como lo dice el Instituto Mexicano de la Competitividad tiene que ver con que estos proyectos que son los pilares de la economía de la zona metropolitana y del estado están presentando grado de avance insuficiente”, alerta.

El líder empresarial demanda que se rindan cuentas en torno a los proyectos anunciados. En tanto el integrante y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Belgio Amaya critica que las actuales obras como la autopista Xalapa-Córdoba hayan quedado en la instalación de una primera piedra y que aún no se concreten.

Considera que todas las grandes obras impactan en la economía y el turismo, pero en este caso no hay ningún proyecto que permee en el beneficio de la sociedad y con esto se está cerrando la puerta al sector productivo del estado. Local Caseta de peaje de Fortín debe hacerse más eficiente: CCE

Explica que para obras de esta naturaleza se compromete un recurso federal y en caso de que se no utilice queda como subejercicio y debe ser regresado a la federación, situación que su parecer es un “juego malévolo”. “El gobierno del estado no quiere el acercamiento con el sector empresarial porque no quiere rendir cuentas, es un juego malévolo porque se manda el recurso y por X y Y no se ejerce y va de regreso a la federación, es algo que no puede ser, este gobierno no entiende la economía de un país que se mueve a través de sus obras, de sus proyectos”, indica. Menciona que pareciera que hay una indicación desde el gobierno federal de que haya distanciamiento de los gobernadores de Morena con el sector empresarial, pues al menos en Veracruz pese a la demanda de sostener reuniones con el gobernador no se han concretado.





Con información de Roberto Téllez e Ingrid Ruiz