Denuncian que no soportan supuesta contaminación de granjas

Xalapa, Ver.-En el municipio de Emiliano Zapata, dos granjas, una de más de 20 años, y otra instalada apenas hace unas semanas, han provocado quejas de los vecinos por estar instaladas en espacios poblados, causando todo tipo de contaminación, a decir de los inconformes, y sin que las autoridades den respuestas por ello.

Vecinos del fraccionamiento Lomas de Miradores exigen que se clausure la granja porcina de la comunidad Rancho Viejo del mismo municipio o se le obligue a cumplir con las normas de sanidad necesarias, al asegurar que todos los días desprende olores insoportables y está provocando contaminación.

Local No solo la del Farallón; las lagunas que están en peligro

Los quejosos piden la intervención de la autoridad de Emiliano Zapata, así como de la Secretaría de Salud, para atender ese problema de polución que desde hace semanas afecta a los vecinos. Aunado a ello, denuncian que constantemente son víctima de la delincuencia y advierten con linchar a quien sea sorprendido robando en los domicilios.

"La comunidad no está de acuerdo con el inadecuado manejo de los residuos y contaminantes que se emiten desde la granja ya que lamentablemente no cuenta con las condiciones para un manejo de tantos animalitos", dice Vero Vargas, una de las afectadas.

Agrega que tienen conocimiento de que la Secretaría de Salud ya hizo una revisión y emitió un dictamen de que no se está cumpliendo con ciertas normas.

"Mi información sobre las granjas es que se hicieron para criar pollos, no cuentan con sistema de drenaje ni agua potable, los desechos de los cerdos los entierran en los alrededores, y se sabe que están enfermos los cerdos, ya que se han muerto muchísimos, lo más extraño es que no están los cuerpos, probablemente se mueren y los venden", añade otro vecino.

Aseguran que la granja se instala apenas a unos metros de ese fraccionamiento por lo que las afectaciones ya están siendo visibles.

“En mi caso ya empiezo a tener afectación a la salud, dolores fuertes de cabeza por el olor tan fuerte y desagradable, y también nauseas”, añade Flor Munguía.

Otra de las vecinas comenta que desde el 26 de enero pasado enviaron un documento a las autoridades pero no han tenido respuesta, “una semana después llamamos por teléfono a la encargada del área de Ecología del Ayuntamiento de Emiliano Zapata para saber si ya habían visitado el lugar, si habían procedido hacer algo, y la encargada no estaba, me atendió su secretario y literal me dijo ´yo les sugiero que ya no hagan nada más, que haber entregado el oficio, no se les ocurra manifestarse, o reunirse en el lugar, porque pueden tener represalias, ya no le muevan´ la oficina lo atenderá a su debido tiempo”.

Fabián Manuel Medrano, otro de los habitantes del fraccionamiento, sostiene que hace unos días visitó la zona de Rancho Viejo y se percató de que la granja está en muy malas condiciones y que no tienen un tratamiento adecuado de los desechos.

“Me percaté de que ellos tiran el excremento por las ventanas o por la orilla de lo que es la granja, vi cómo estaba lleno de estiércol, de ambos lados de la granja y lógicamente eso un foco de infección aparte de los malos olores que llegan hasta el fraccionamiento Lomas de Miradores. Ya se habló con algunas autoridades, estamos pidiendo que se nos apoye para que se clausure ese lugar o en su caso que se tomen las medidas de higiene para descargar los desechos de los animales”.

Juan Fernando Méndez quien tiene más de 12 años viviendo en esa unidad apunta que los olores son a todas horas del día porque la granja no tiene normas de sanidad.

Local Fallan aparatos: no se sabe calidad de aire que se respira

“No tienen salidas para drenaje, no sé dónde estén tirando sus heces y llegan olores muy fuertes, yo tengo una panadería y sí nos ha afectado muchísimo, más porque las moscas llegan hasta acá y es a deshoras, a veces huela a las 12, las 5 de la tarde o 9 de la noche, esto tiene como un mes o mes y medio, solo estamos pidiendo que se regule, no estamos en contra de que esas personas trabajen, pero sí que sigan las normas necesarias para que no nos afecte a nosotros”.

Karina Pérez sostiene que derivado de lo anterior, tiene que cerrar todas las ventanas de su casa por el olor que no se soporta y las moscas que llegan por la misma razón.

“No puedo dejar ni una ventanita abierta porque se meten y la verdad como a las 6 de la tarde, empieza el aroma horrible, y ahorita que empiezan los calores, peor. Nosotros queremos que la quiten”.

Inseguridad

Otra de las quejas de los vecinos es la falta de vigilancia que ha provocado que constantemente sean víctimas de robos en sus viviendas.

Francisco Rafael Olivo señala que en ese lugar hay una “delincuencia organizada vecinal” que ha operado durante 15 años.

“Estudian a las personas, analizan su rutina y cuando salen a trabajar, regresan y su casa ya se la vaciaron, yo he metido denuncias ante CFE, Guardia Nacional, Fiscalías, Seguridad Pública, Sedena, Semar por los mismos motivos, esto data de 15 años y de alguna manera hay que pararlo, no hay manera, se observan cosas raras, conductas raras”.

Lamenta que sean los propios vecinos quienes estén afectando a otros lo que ha hecho que entre ellos mismos tengan que defenderse.

“Yo tengo aquí seis o siete años y me di cuenta que nos quitaban la luz a propósito para robar casas (…) ya solo estoy esperando que cometan un nuevo error porque ya sé quienes son, son vecinos, y entre todos ellos, están echándose aguas (…) yo estoy armado hasta por debajo de la lengua, no hay de otra porque en este lugar le hablan a usted muy bonito y al rato esa misma persona le da los datos al jefe de la delincuencia vecinas para que en una salida le vacíen la casa”.

Vecinos denuncian que granjas en Emiliano Zapata no cumplen normas sanitarias / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“No es mucho, pero sí solicitamos más rondines de la policía porque a veces no vienen o a veces vienen una vez y entran cada tres o cuatro días entonces los malandros están nada más vigilando, sí han vaciado casas y por eso estamos alerta”, agrega Juan Fernando.

Señala que esta situación ha hecho que los vecinos tengan que organizarse con grupos de whatsapp y con la policía municipal.

“La inseguridad es otro problema, el mes pasado se quisieron meter a mi casa, incluso el mes pasado se quisieron meter a mi casa y nada más por mi vecino (no pasó) hace falta más presencia de la Secretaría de Seguridad Pública, mi vecino incluso vio a los jóvenes que querían entrar a su casa y después a la mía, sí pedimos que lo atiendan”, añade Karina Pérez.

Local Piden a Sedema y a la PMA evaluar daños de la granja “El Llano”

En ese fraccionamiento hay un sinnúmero de lonas con mensajes dirigidos a delincuentes como “la persona que sea sorprendida realizando actos vandálicos y faltas a la moral será consignada a las autoridades. Sonríe a las cámaras” o “Vecinos vigilantes, ratero si te cachamos no te vamos a entregar a las autoridades ¡te vamos a linchar! ¡cuidado! Te estamos vigilando”.

Los Pinos, otro problema

También en el municipio Emiliano Zapata, pero en la colonia El Lencero, otro grupo de vecinos denuncia la misma situación de otra granja conocida como “Los Pinos” -que se convirtió en rastro-, y que tiene más de 20 años instalada en ese sitio, en medio de una zona poblada y contaminando un afluente que atraviesa justo por la parte de atrás.

Uno de los vecinos, señala que por más de dos décadas han sido afectados por la contaminación generada por este lugar y el mal olor que les está empezando a generar problemas de salud.

“Hemos intentado que se cumpla nuestro derecho, el derecho plasmado en la constitución en el artículo cuarto que habla de que toda persona tiene derecho a un medio ambienta sano, ese derecho a nosotros no se nos cumple porque diariamente padecemos el mal olor, hay pruebas documentales en videos que hay contaminación al río que pasa por aquí atrás”.

Además, explica, que hay estudios de que granjas de esa magnitud, pues se estima que tiene miles de marranos, contamina el suelo y el subsuelo.

“Entonces hay tres tipos de contaminación además que el uso de suelo no es propio de este tipo de industria, esa es la afectación que tenemos la contaminación constante de una industria que, a nuestro entender, no debería estar operando en medio de una zona poblada”.

Refiere que ese lugar ha funcionado de manera intermitente, pero se sabe que el rastro tiene menos de 10 años y la granja alrededor de 30.

Hay estudios, insiste, de que ese tipo de empresa genera un daño pulmonar, mismo que él mismo y otros de sus vecinos está resintiendo, “por eso es nuestro interés en que la gente sepa que no es correcto que exista este tipo de industria”.

Recuerda que existe un primer oficio de los vecinos inconformes, alertando a las autoridades estatales, municipales e incluso la federación de esa situación que data de 2003; sin embargo, todo este tiempo ninguna se ha responsabilizado de lo que ocurre.

“Y nosotros, al no tener la posibilidad de pagar, digamos abogados y todo esto, y con el cambio de gobierno, nos han afectado, cuando de repente logramos que algo camine, hay cambio de gobierno y hay que empezar de ceros y así es, es bien difícil por ese tema, lograr concretar algo”.

Expone que se estima que son 2 mil los vecinos afectados con los olores y contaminación de esa granja, “siendo honestos, hemos tenido más eco en estos últimos tres años que los últimos 30, eso es un hecho, pero, aun así, no hemos tenido los resultados que uno quisiera”.

¿Qué se ha hecho?

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, recuerda que en el caso de la granja Los Pinos que también es rastro, fue clausurada de manera temporal a mediados de 2021 luego de las quejas de vecinos.

La clausura de cuatro meses fue además con una multa de mil UMAS que fue cubierta; sin embargo, advierte que habrá una visita para verificar que esté funcionando correctamente ya que derivado de estas acciones, se le pusieron condicionantes para que pudiera volver a operar.

Vecinos denuncian que granjas en Emiliano Zapata no cumplen normas sanitarias / Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

En breve se van a realizar las visitas a través de la procuraduría de Medio Ambiente para poder verificar que esté operando adecuadamente, en caso de que no, se remitiría de nuevo a la clausura aumentando considerablemente la sanción

Explica que se le implementaron medidas de mitigación y remediación como la solicitud de trámites correspondientes al transporte de residuos, además de que, tras la denuncia por descargas al río, se le prohibió y determinó que no puede verter ningún tipo de residuo al arroyo.

Sobre la granja en Rancho Viejo, refiere que realizarán las visitas correspondientes para determinar si se trata de la misma empresa de Los Pinos, aunque revela que no han recibido queja alguna.

“De manera oficial comentarte que en la secretaría no hemos recibido la denuncia formal, y que los invitamos a la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente o a esta secretaría para poder hacer la intervención inmediata. Dependiendo de la gravedad y la contaminación que se esté emitiendo se determinan las medidas precautorias”.

Te puede interesar: Aprovechan cuarentena y avanza granja, pese a oposición de pueblo

Refiere que estas denuncias no son frecuentes en el estado de Veracruz, puesto que los empresarios porcícolas han entendido que se deben instalar en zonas alejadas de la población por un posible riesgo por emisiones de contaminación y que puede afectar a su alrededor, pero remarca que cuando existen quejas se atienden oportunamente.