Empleado de financiera cumple 5 días desaparecido; así va el caso

Veracruz, Ver.- En coordinación con la representación legal de la empresa Finvivir, autoridades de Tuxtepec en el estado de Oaxaca, continúan con la búsqueda de dos trabajadores y una colaboradora de esta compañía de financiamiento que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado viernes 9 de febrero.

De acuerdo con Grecia Coral Pineda, esposa de Everardo de Jesús Vázquez González, una de las víctimas, se sabe que testigos ya fueron llamados a declarar para ampliar la investigación.

¿Cuándo desapareció Everardo de Jesús Vázquez?

Explicó que el hecho se registró el pasado viernes 9 de febrero en el municipio de Loma Bonita, cuando los empleados de dicha empresa estaban por entregar los créditos al grupo de solicitantes; la mayoría mujeres.

Presuntamente mientras hacían el desembolso, los tres empleados fueron levantados, sin que se tenga información de los presuntos responsables.

"Lo que se nos ha dicho es que había señoras en el lugar esperando que les entregaran su dinero, las entregas se hacía en la casa de la señora que también desapareció, era como la líder del grupo, mi esposo llegó con el dinero junto con su compañero y ahí los levantaron, pero no se más detalles", expresó.

Mencionó que el pasado lunes 12 de febrero, la familia de Everardo se presentó en la financiera para solicitar de su apoyo para localizar al joven padre de familia, ya que cuando ocurrió el hecho, la compañía no les informó enseguida sino que se enteraron a través de intermediarios.

Dos casos más

La entrevistada comentó que al parecer este no es el único caso que se ha presentado, sino que existen dos más y que por fortuna las víctimas regresaron a salvo con sus familias.

"Yo no sabia pero me enteré que antes de mi esposo, ya habian pasado dos casos más, este es el tercero, no los conozco pero me dicen que los regresaron sanos y salvos y como familia tenemos la fe y esperanza de que mi esposo también va a volver", dijo.

La familia ya presentó una denuncia por desaparición ante las autoridades de Loma Bonita, Oaxaca | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Refiere que Everardo tiene dos años trabajando como cobrador de la empresa Finvivir y hace seis meses que lo asignaron a la región de Loma Bonita.

Detalló que su esposo viajaba cada lunes, se quedaba hospedado en un hotel y regresaba a Veracruz los viernes; ese día ya había abandonado el hotel y después de la entrega del dinero se iba a regresar a Veracruz para ver a su familia, como cada semana.

Aseguró que su esposo nunca le comento que se sintiera amenazado por el trabajo o que tuviera problemas, por el contrario manifestaba que era muy tranquilo.

"Nunca me dijo que tuviera algún problema, que alguien lo siguiera, me decía que estaba muy tranquilo y que se desembolsaba muy rápido, que todo bien", puntualizó.

Everardo es padres de dos menores de edad quienes lo esperan en casa.