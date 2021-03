Destaca secretario de Bienestar trabajo de la Delegación Veracruz

Xalapa, Ver.- Tras destacar como excelente el trabajo desarrollado en el estado de Veracruz por la delegación de los programas para el Desarrollo, el Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez anunció que en pleno respeto a la ley electoral a partir del ya próximo día 15 dará inicio la dispersión de recursos de los programas sociales que por única ocasión adelantará el pago los dos bimestres de marzo-abril, mayo-junio además de la ya próxima apertura de numerosas sucursales del Banco de Bienestar en la entidad.

En su visita a la entidad para supervisar el avance de los programas sociales, el funcionario federal subrayó que en la entidad se ha dado un gran trabajo “la gente está recibiendo los apoyos, está recibiendo los programas, se está atendiendo en tiempo y se están entregando buenos resultados, Manuel coordina los esfuerzos del gobierno federal y lo está haciendo muy bien, hemos avanzado y los resultados están a la vista”, reiteró.

En conferencia de prensa desde la delegación de Bienestar en esta ciudad, Javier May presentó como uno de los grandes logros los avances en la apertura de las sucursales del Bando de Bienestar en la entidad a lo que el delegado de los Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta explicó que “la meta es contar con 285 sucursales en todo el Estado, tenemos ya 36 construidas, hay otras 36 más en proceso de construcción y vamos a acabar el semestre con la fase 7 estaremos acabando 130 sucursales”, con ello se brindará un servicio más eficaz a todos los beneficiarios de los programas sociales que podrán recibir vía transferencia los pagos de sus becas, pensiones y programas emergentes.

El secretario garantizó además que habrá pleno respeto a la veda electoral para evitar que los programas sociales se contaminen del tema electoral y una vez culminado el proceso en junio se retomará el trabajo de integración de padrones, entrega de recursos y apoyos a los más de 2 millones de beneficiarios que existen en el territorio veracruzano.

Dejó en claro que no solo el partido Morena, sino todos los partidos políticos tienen claras las reglas del juego y conocer que no se puede utilizar los programas sociales con fines políticos, sin embargo, reiteró que no habrá ninguna tolerancia para nadie en caso de detectar el uso indebido de padrones o programas sociales.

“Precisamente el motivo de esta visita es hacer una supervisión del blindaje a los programas sociales, para que todo el personal que labora en la Secretaría de Bienestar tenga claro qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer e informarle a los beneficiarios que vamos a adelantar los pagos por indicaciones del Presidente para no interferir en temas electorales, ya tenemos un calendario para empezar a dispersar todos los programas integrales a partir del día 15 de este mes”, apuntó.

Anunció además que a partir de este viernes se va a comenzar a pagar por adelantado a los beneficiarios del programa “Sembrando Vida” se les va a depositar los recursos a quienes ya cuentan con su tarjeta del banco de Bienestar, en el estado son más de 74 mil campesinos y productores que están en el padrón, para quienes reciben su apoyo en mesa de pago se comenzará entregar a partir del 15 y hasta el 3 de abril.

Expuso que la dispersión de estos recursos tiene también como propósito reactivar la economía de cada región donde se entregan los apoyos, “un tema muy importante en estos momentos en que la pandemia ha generado una severa crisis económica por lo que inyectar a través de los programas sociales recursos económicos definitivamente es un alivio para la economía de las familias y de los sectores productivos”.