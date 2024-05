"Creíamos en la transformación, fuimos utilizadas por Cuitláhuac": protestan madres buscadoras

Veracruz, Ver.- “Hemos sido utilizadas, solo se nos acercan en campaña pero nunca estuvimos en la agenda del gobernador, a quien le creímos”, es el reclamo que realizó el colectivo Justicia y Dignidad al realizar la marcha por los desaparecidos, este 10 de mayo.

En voz de su representante, Lidia Lara Tabón expresó que hubo confianza en el nuevo gobierno que prometió Morena, sin embargo, acusó que solo fueron utilizadas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

¿Por qué el colectivo Justicia y Dignidad acusa que fue utilizado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez?

“Nunca estuvimos en la agenda del gobernador, nunca fue el tema de los desaparecidos, como siempre, somos utilizadas, ahorita se nos acercan que quieren platicar con nosotras, así fue en el gobierno del señor Cuitláhuac, fuimos utilizadas y nunca terminamos en la agenda. Nosotras exigimos afuera del palacio, incluso dormimos afuera para que se nos atendiera, nunca fuimos del interés y es lamentable porque creíamos en la transformación”, externó.

Recordó que hubo muchos compromisos del actual gobernador con los colectivos de búsqueda pero que al final no cumplió con ninguno.

“Deja muchos pendientes, no cumplió con ninguno de sus compromisos, dijo que iba a darle prioridad a los casos porque eran de lesa humanidad, así lo mencionó él y luego teníamos que tomarle las instalaciones para que nos atendiera, porque el señor estaba ocupado haciendo otras cosas que sentarse con las familias”, agregó.

La activista señaló que en la Fiscalía General del Estado no se ha avanzado con las investigaciones, incluso que hay alrededor de 115 carpetas consideradas de larga data, pues tiene un rezago de 10 a 15 años y no se ha hecho nada.

Tan solo en este año se han presentado 25 denuncias más de enero a la fecha.

En ese sentido, mencionó que la marcha del 10 de mayo es una protesta, es un grito de exigencia para que se garantice la búsqueda de sus familiares.

“Nuestra marcha no es de festejo, es de lucha y protesta donde nosotros exigimos que se garantice la búsqueda de nuestros familiares a pesar de que tenga más de 10 años, 15, 20. Una persona no se debe dejar de buscar hasta que no se encuentre".

Integrantes del colectivo Justicia y Dignidad recordaron que hubo muchos compromisos del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pero que "no cumplió con ninguno" | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En cuanto a las búsquedas, precisó que se está trabajando en la zona de Villarín con la revisión de los pozos; hasta el momento no se ha encontrado nada porque el procedimiento es lento debido a que tienen que sacar el agua y la basura para llegar al fondo.

En la zona de Río Medio, detalló que se trata de una búsqueda generalizada por la Comisión de Búsqueda donde se encuentran colaborando todos los colectivos.