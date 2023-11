No hay resolución con perspectiva de género del OPLE: Ruth Callejas

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, afirmó que la violencia política en razón de género que padeció por parte del exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ocasionó que legisladores, alcaldes y otros funcionarios públicos la revictimizaran.

Luego de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), órgano electoral que previamente concluyó que el exfuncionario estatal no había incurrido en violencia política de género en su contra.

Días pasados los magistrados del Poder Judicial de la Federación analizaron el juicio SX-JDC-289/2023, en la que se impugnó la decisión del TEV que sostenía la inexistencia de violencia política y revocaron el procedimiento especial sancionador, identificado con la clave TEVPES/11/2023, debido a su inadecuada instauración, sugiriendo la posible implicación de otras personas en la comisión de actos que podrían constituir violencia política.

Tras la publicación de dicho documento, diputadas locales y federales, presidentas y síndicas expresaron su respaldo a Cisneros Burgos.

Ante ello, la legisladora consideró imperativo que estas personas fueran incluidas en el procedimiento para examinar completamente las líneas de investigación y tomar una decisión integral sobre la acreditación o no de la violencia.

Callejas Roldán mencionó que el OPLE ha actuado sin aplicar una verdadera perspectiva de género al analizar este tipo de denuncias, por lo que sería necesario que se analizara el actuar de los y las consejeras.

“Se prueba que lo que el agresor hizo con esa conducta, provocó al exterior que ciertas personas también generaran ese tipo de violencia, no porque quisieran hacerlo como tal sino porque genera esa conducta hacia el exterior, entonces pudiera haber habido coacción de parte del mismo agresor para hacerlo, pero es sobre todo probar esa conducta, que la agresión generó al exterior en un contexto que demás personajes se han políticos o no políticos generará actos de violencia política”, expuso.

Puntualizó que el OPLE no integró de manera correcta su expediente, ni se aplicaron los protocolos para integración del procedimiento especial sancionador porque analizaron contextos ni demás probatorias que ella presentó desde un inicio.

“Pareciera que los consejeros estaban parafraseando o diciendo lo que quería decir o interpretando lo que quiso decir en ese entones quien fungía como secretario de Gobierno. Yo quiero pensar que no, sin embargo, estaremos haciendo lo conducente en el INE porque no es el único caso en el que se han observado una mala integración en los expedientes especiales sancionadores. Ha habido más casos y si los consejeros no están haciendo su trabajo que los remuevan”, manifestó.

La diputada local afirmó que valorará si es necesario presentar una queja ante el Instituto Nacional Electoral y si algún otro partido político sus afiliados o simpatizantes se han visto afectados creo que tendrían que hacer lo mismo.

“Si los Consejeros del Organismo Público Local Electoral no van a atender su trabajo pues que se vayan, Estamos esperando que le notifiquen al Organismo Público Local Electoral la resolución de la Sala Regional en Xalapa del Tribunal”, expresó.

Durante la comparecencia en el Congreso local en el 2022, Cisneros Burgos afirmó que en el actual gobierno se está trabajando de manera efectiva para empoderar a las mujeres, en contraposición a lo que, según él, ocurre en el partido Movimiento Ciudadano. También acusó a este partido de no brindar oportunidades a las mujeres en posiciones de liderazgo.