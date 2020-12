Dice que le deben $5 mil y tiene a escuela sin escrituras...desde hace 25 años

A más de 25 años de haber sido fundada la Telesecundaria Narciso Serradell de Otilpan, en Tlalnelhuayocan, no cuenta con escrituras, pues quien vendió el terreno no quiere firmar porque dice que le quedaron a deber 5 mil pesos, dijo la directora Nelly Ramírez Cuervo, quien explicó que la falta de éstas no les permite acceder a muchos programas que beneficiarían tanto al plantel como a los alumnos.

Gobiernos municipales, estatales y directivas de la escuela han pasado intentando arreglar ese asunto, sin embargo, a más de 25 años de distancia nada se ha logrado.

Foto: Cortesía | Nelly Ramírez Cuervo

La escuela, dijo, tiene alrededor de 30 años pues inició en varias casas, pero después se obtuvo el terreno y luego el edificio, pero no tienen escrituras, y mientras el anterior dueño no les quiera firmar, nada se puede hacer. Se tendría que contratar un abogado, pero la gente de la comunidad es de escasos recursos y no podrían costearlo.

No tener las escrituras les ha dejado fuera de muchos programas, con lo que los 96 alumnos se han visto afectados, de éstos sólo el 75 por ciento tiene acceso a internet que además por la zona es intermitente.

Tampoco cuentan con un teléfono celular y mucho menos con un plan de internet que les permita tomar las clases, por lo que se les envía cuadernillos con los que puedan trabajar.

La directora de la institución educativa dijo que ante ese panorama los maestros deben estar en contacto con padres e hijos para que vayan trabajando, además todos tienen sus libros de texto.

Foto: Cortesía | Nelly Ramírez Cuervo

Los alumnos que se pueden conectar a las plataformas van bien, están atentos, participan mucho y ya tienen ganas de regresar a la escuela porque no es lo mismo que trabajen solos a que esté el maestro para resolver sus dudas, aunque también están los que ya se adaptaron a trabajar en casa y no quieren regresar a tomar clases presenciales.