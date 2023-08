Diputada buscará disminuir las tarifas de energía eléctrica en Veracruz; te contamos

Veracruz, Ver.-La diputada federal panista María Josefina Gamboa Torales dio a conocer que tras la negatividad de la Comisión Federal de Electricidad de hacer una reclasificación de tarifas de energía eléctrica al estado de Veracruz, ahora presentará una nueva iniciativa para que reclasifique los cobros por municipio.

“CFE me responde que dice Conagua que no hace suficiente calor en Veracruz porque nos faltaban dos grados centígrados, es lo más absurdo del mundo, tiene mucho tiempo que no vienen a darse una vueltecita por aquí en agosto, sin clima y sin luz”.

“Pero bueno ante la insistencia y ante la clara muestra de obstaculizar la iniciativa se las puse más fácil, háganle como en Tabasco, como en Campeche o como le han hecho en tantos estados vamos a reclasificar por municipio, a lo mejor en Perote no hace tanto calor, pero en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en Jamapa, en Medellín o en Manlio Fabio Altamirano no me pueden decir que no hace calor”.

La legisladora dijo que la paraestatal ya no podrá negarse, porque ya lo concedieron a otros estados de la república.

En ese tenor, indicó que a finales de agosto o principios de septiembre podría entrar en trámite esta iniciativa en el Congreso Federal.

De concretarse, dice la diputada que lo anterior representaría para los habitantes de los municipios mencionados una reducción de entre un 25 a 30% en el pago de la facturación de energía eléctrica.

“Ya presente la iniciativa, la metí durante la permanente, ahora que retomemos el periodo de sesiones ordinario que será a finales de agosto o principios de septiembre, ahí la voy a volver a presentar si es necesario y le voy a trámite para que puedan dar una respuesta a los veracruzanos”

“Nos tendría que decir porque Campeche, Tabasco y Veracruz no, sería insólito, espero que sí lo logremos”, confió Gamboa Torales.