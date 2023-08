Pide Santiago Creel auditoría del Frente Amplio por México al registro de aspirantes

Veracruz, Ver.- Tras presumir que ya está listo para pasar a la siguiente etapa del proceso interno, el aspirante del PAN a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda se pronuncia porque el comité organizador del FAM, realice una auditoría de los registros que llevan los aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por México.

¿Cuál es el objetivo de realizar dicha auditoría?

Lo anterior con la finalidad de verificar la legalidad de las firmas de cada uno de los aspirantes.

“Yo creo que debería hacerse una auditoría pero una auditoria sin nombre y apellido, para todos nosotros incluyéndome para mis registros, de tal manera que exista la plena transparencia y rendición de cuentas y ver efectivamente si los registros que hemos podido recabar, cumplen con la normatividad que estableció el propio comité técnico”.

A su parecer sería lo más sano por el proceso interno y por el bien de los aspirantes del Frente Amplio por México, declara.

“Debe hacerse una auditoria, pero que no sea una auditoria, que se politice en contra o en favor de alguien, simplemente hacerla y creo que además estaba programada para realizarse”, externó.

¿Qué opina sobre los señalamientos de Xóchitl Gálvez?

Santiago Creel se refirió además a los señalamientos que hiciera su compañera Xóchitl Gálvez, en torno a que su partido ha estado apoyado a otros aspirantes para que puedan completar las firmas, y respondió que se trata de algo válido porque las reglas así lo permiten.

“Lo que puedo decir es que hay tres cajones para recabar registros, un cajón que se llama universal que son los que los que obtienen registro por vía redes o la gente que va libremente a registrarse; otro cajón que se llaman operadores de cada uno de los aspirantes y otro cajón que se llama de los partidos”.

Santiago Creel se refirió además a los señalamientos que hiciera su compañera Xóchitl Gálvez | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“Entonces es perfectamente primero de acuerdo con las reglas que los partidos recaben registros, es posible que cualquier ciudadano o ciudadana pueda registrarse de manera libre y también que nosotros los aspirantes. Nos dieron mil 500 registros para dárselos en los operadores, en mi caso tengo operadores en todo en el país y mi cajón donde tengo mayores registros es con mis operadores, pero por mucho el cajón universal y del Estado van mucho más abajo, entonces en mi caso y cada aspirante sabrá su números”, explica el panista.

Por cuanto hace a su caso, el diputado federal presumió que a través del cajón de operadores, es el medio por donde ha logrado la mayor captación de firmas.

“Que quiere decir que la red que tengo en todo el país está funcionando no solo bien sino muy bien y espero que siga así hasta el día de mañana”.

De esta manera, el aspirante a coordinador por el “Frente Amplio por México”, presumió tener la certeza de que pasará a la segunda etapa.

“Mire, el Comité nos ha pedido que no demos cifras, yo creo que está muy bien para no afectar el proceso, no descalificar a ningún otro compañero o compañera y yo ya estoy listo para entrar a la segunda etapa”, insiste.

Aunque también deja claro que será respetuoso de los resultados de la contienda interna y que se sumará a la unidad.

Santiago Creel Miranda resaltó que no considera apropiado iniciar una campaña electoral abierta en este momento | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“Sí, por supuesto, de eso no tengo la menor duda, la unidad es lo más importante, todos tenemos un proyecto personal, es claro pero existe una jerarquía de valores y nuestro proyecto está subordinado a un proyecto que tiene más valor que se llama Frente Amplio por México, y todavía más allá está México, entonces vean ustedes que nuestra aspiración está en un tercero o cuarto lugar en nuestra jerarquía de valores”, enfatiza.

¿Qué opina sobre los libros de texto gratuitos?

Finalmente se refirió a la entrega de los libros de texto gratuito, donde calificó de criminal que el gobierno federal pretenda sesgar la educación de los niños.

Recuerda que la educación es el único instrumento que iguala a los desiguales, pero en consecuencia, si un niño o niña está mal formado en cualquiera de las ciencias y a ello se le suma los errores que contiene, pues tendrán una enorme limitación hacia el futuro, pero si se le apuesta a lo contrario se les abrirá al mundo.

Recordó que ha sido docente universitario en la Facultad de Derecho de la UNAM por 30 años y en sus clases lo mismo ven el comunismo, que el liberalismo, que el fascismo, que el sistema democrático, y les explica cada uno de los sistemas y ya los alumnos se forman un criterio y ese criterio ya es finalmente el que les dará su visión en la vida.

Santiago Creel habló sobre la entrega de los libros de texto gratuito y calificó de criminal que el gobierno federal pretenda sesgar la educación / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Pero en este caso se ve una parte de todo y se sesga, poniendo la semilla de la división, de la confrontación, del resentimiento; además de atacar al ex presidente Felipe Calderón de la violencia.

El diputado federal panista, Santiago Creel Miranda continuó con su recorrido por la zona conurbada y este mediodía se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, donde llegó acompañado del dirigente estatal de Acción Nacional, Federico Salomón Molina y los diputados federales, Maryjose Gamboa y Carlos Valenzuela y de la diputada local, Verónica Pulido.

Al término del encuentro, el aspirante a la candidatura a la presidencia de la República, Santiago Creel, sostuvo una reunión con el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares en el centro de la ciudad de Veracruz.

Para la tarde tiene previsto un encuentro con militantes panistas de Boca del Río en el teatro Fernando Gutiérrez Barrios.