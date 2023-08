Hay confianza en que la elección de candidato sea limpia: Santiago Creel

Boca del Río, Ver.- Santiago Creel Miranda, aspirante presidencial por el PAN y candidato a la coordinación del Frente Amplio por México, coalición que reúne a PAN, PRI y PRD, expresó su plena confianza en el proceso interno que actualmente se lleva a cabo para designar al representante de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

El también legislador panista destacó que las reglas establecidas y la transparencia con la que se está desarrollando el proceso interno han permitido poner a los opositores en el centro del debate mediático. Subrayó que, gracias a esta dinámica, se está hablando más sobre las propuestas y candidatos de la oposición que sobre los asuntos internos del partido oficial.

“Ha generado una atención y una motivación para la oposición, mucha gente se preguntaba dónde estaba la oposición, ahora ya no se lo pregunta, ahora dicen, ¿quién puede ganar de la oposición? Ahora dicen que ya están igualando cartones, ahora dicen que las corcholatas no han crecido… quedaron más que aplastadas”, declara.

En rueda de prensa en un tradicional café de Boca del Río, Creel resaltó que no considera apropiado iniciar una campaña electoral abierta en este momento. En su caso, las visitas a diferentes estados del país se realizan mediante convocatorias dirigidas exclusivamente a militantes de los partidos de oposición.

En este mismo sentido respondió a los cuestionamientos de algunos militantes panistas como Xóchitl Gálvez, sobre el recorrido que ha hecho en el país y la autenticidad de las firmas. Dice que, hasta la fecha, ha visitado 27 estados, eligiendo Veracruz como uno de los últimos por considerarlo uno de los de mayor relevancia.

“Tenemos un periodo de corto tiempo, no es una etapa de campaña en donde estamos buscando la coordinación del Frente Amplio por México, no es la etapa electoral, no es la etapa de los eventos masivos, no es la etapa de los espectaculares, no es la etapa de la utilería electoral… nosotros estamos buscando el apoyo para que podamos coordinar el Frente Amplio por México, entonces nuestros acercamientos se reducen a quienes estamos en la oposición”, agrega.

¿Qué opina Santiago Creel sobre los nuevos libros de texto de la SEP?

En otros temas, el aspirante presidencial criticó los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Señaló que múltiples especialistas y miembros de la sociedad civil han identificado errores en dichos libros.

Santiago Creel considera que el gobierno federal debe tomar medidas para corregir estos errores, ya que no hacerlo sería perjudicial para los alumnos en edad escolar. Lo calificó como un posible "crimen" contra la educación de los jóvenes si no se atienden adecuadamente estas deficiencias.

“Lo que yo encuentro es que si en esos libros no impera la ciencia, si en esos libros se cometen los errores garrafales en geografía, en astronomía, en matemáticas, y si la historia se reduce a la historia del actual gobierno, sesgada particularmente en la historia moderna, eso quiere decir que se pretende educar con el resentimiento que tiene el presidente, con el grado de odio y polarización de la sociedad, cuando un alumno debe conocer todas las visiones de la sociedad”, menciona.

Santiago Creel Miranda continúa su recorrido y este día tocó por la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde inició con una conferencia de prensa acompañado del dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Federico Salomón Molina y los diputados federales, Maryjose Gamboa y Carlos Valenzuela, en un conocido café de Boca del Río.

Más tarde se reunirá con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y por la tarde sostendrá un encuentro con militantes panistas.