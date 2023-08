Debe tomar una medida mayor, le dice gobernador a Éric Cisneros

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se ve bien que el secretario de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos esté promocionando su imagen, pues no es el momento ni la forma y se debe tomar una medida mayor de su parte.

Al ser cuestionado por lo dicho nuevamente por el presidente, Andrés Manuel López Obrador de que ese tipo de publicidad no le ayuda, el mandatario estatal, dijo que, aunque sí acató la recomendación de retirar la publicidad, el secretario de Gobierno debería decirles a sus seguidores que “no lo ayuden tanto porque lo ventanean”.

“El tema que le plantearon al presidente por parte de una reportera no es del todo preciso, el secretario de Gobierno sí acató, al grado tal que se aclaró que él no aspira al cargo de gobernador del estado y no estará en esa disputa por la gubernatura, eso es importante”.

Señaló que un medio de comunicación “intentó montar” que era una promoción del funcionario para ser candidato a gobernador, lo que es falso.

“Hoy (en la pregunta) no se aclaró que él ya había determinado que no se trata de una disputa por la gubernatura. Yo coincido con el presidente que no se ve bien que haga esa promoción personal, ya que sea gente de él o que lo ve bien a él, sus adeptos tendrá, y no le ayuda, decirle a esa gente que si quieren beneficiarlo en algún asentido no le ayudan mucho porque lo ventanean a cada rato en la mañanera. Debe decirles ‘ya no me ayudes compadre’ porque nuevamente es tema de la mañanera”.

Agregó que hay aspirantes que están temerosos por esa contienda por la gubernatura porque nadie lo conoce “porque es diputado federal del estado de México y no voy a decir su nombre porque a mí me van a cepillar y van a decir ante el INE que estoy hablando mal hasta de un compañero”.

Previamente, Éric Patrocinio Cisneros Burgos rechazó que exista una intención de su parte por promoverse de cara a un proceso electoral | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Expuso que tienen que escuchar al presidente y ayudar al secretario diciéndole que ya no se puede promocionar porque lesiona los intereses de algunos otros que “sí aspiran y que sí se promueven también, pero andan sentidos también porque en alguna encuesta que vieron no salen bien por la gubernatura”.