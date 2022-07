¿Canje de placas gratis? Diputada pide se mantenga sin multas o recargos

Veracruz, Ver.- La diputada federal panista, María Josefina Gamboa Torales dio a conocer que solicitó al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación que el programa de canje de placas que se extendió hasta finales de año, se mantenga gratis y sin multas ni recargos.

La legisladora consideró que los impactos de la pandemia y de la inflación, así como gastos de fin de cursos y otros imprevistos que afectaron la economía familiar, pudieron provocar que los dueños de autos no realizaran el canje de placas vehiculares antes del 30 de julio.

“Estamos pidiendo una prórroga de todo el año pero además el recargo porque a veces te dicen si te doy una prórroga pero te voy a cobrar un 30 ó 50 por ciento de multa, entonces que no haya multa ni recargos que se comprenda la situación económica y que además a quien no pueda cumplir con este trámite no por falta de voluntad sino de recursos que se le permita hacer un esquema de pagos, al final los recursos van a seguir entrando a las arcas estatales”, dice.

Local ¿Ya hiciste el cambio de placas? Hay descuento y se extiende plazo

¿Hasta cuándo se puede realizar en canje de placas en Veracruz?

Cabe recordar que el Gobierno del Estado otorgó el 100 por ciento de subsidio en tenencias, recargos, multas y honorarios de los derechos de control vehicular a quienes canjearon las placas de sus automóviles antes del 30 de junio.

Al finalizar ese plazo, el gobierno estatal publicó un decreto para prorrogar el programa de canje vehicular al 31 de diciembre próximo, pero ya no resultará gratuito, sino que se otorgará un descuento del 75 por ciento a quienes canjeen sus placas entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y solo será del 50 por ciento para quienes realicen el trámite entre el 1 de octubre al 31 de diciembre.

En ese sentido, la legisladora federal se pronuncia porque el gobierno del estado sea empático con el pueblo veracruzano, dado que no se atraviesa por un buen momento económico.

“Entonces a ver si a través del oficio, el secretario de finanzas que entiende muy bien la situación y que se ha sabido manejar más allá de filias y fobias sin importar de qué partido somos, ha sido muy educado y respetuoso, vamos a través de él apelar un poco de comprensión de que la situación no está para que este cargando a la gente con más pagos”, declara la diputada.

Te puede interesar: No te angusties si ya pagaste todo lo referente a tu auto y no has cambiado placas

Las quejas en el puerto de Veracruz es que les dicen que se acaban las fichas para el canje de placas desde antes del amanecer | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

María Josefina Gamboa refiere que si bien es cierto que las arcas estatales necesitan ingresos, considera que están en condiciones de otorgar dichos beneficios, dado que el gobierno del estado ha manifestado que hay finanzas sanas.