Diputado Erik Aguilar dice ser inocente, pide a la oposición pensar su voto

Xalapa, Ver.- El diputado local, Erik Iván Aguilar López, aseveró que no se tienen pruebas para aprobar el juicio de procedencia que se le sigue en el Congreso local a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y realizó un exhorto a los partidos de oposición para que se razone el voto que emitirán los legisladores en el pleno Legislativo este miércoles.

Si se concreta la injusticia que están cometiendo en mi contra no será una derrota o una ilegalidad en contra mía, sino será para todo Veracruz. Si mañana caigo yo, es casi irremediable que la oposición veracruzana caiga conmigo expresó.

En conferencia de prensa, en la que se negó a responder preguntas y donde estuvo acompañado por su padre y su hermana, rechazó ser responsable de los delitos que se le imputan.

“Lo que hoy está en juego y que este miércoles culminará con la votación en el pleno de este Congreso, no es si yo cometí o no una ilegalidad, eso está muy claro en la carpeta y con las pruebas que presenté en la audiencia, no hay forma de comprobar fehacientemente que yo cometí un delito”, dijo.

Aseguró que con la votación que se realizará en el pleno de la Legislatura local no se está en “juego” su futuro, fuero o su libertad, sino la aprobación de una injusticia movida por una discrepancia política.

“Está en riesgo la gobernabilidad y estabilidad de Veracruz, lo que les pido a los líderes de la oposición y a mis compañeros diputados y diputadas es que analicen y voten bajo una sola consigna: justicia”, manifestó.

Señaló que la Fiscalía General del Estado inició el proceso en su contra por el “simple hecho de atender el llamado de una familia que vivía un momento de dolor muy intenso y a la vez una gran injusticia, puesto que las autoridades ministeriales tenían el cuerpo de su familiar a la intemperie, bajo el sol y la lluvia, a quienes con mucho gusto ayudé porque para esos estamos los representantes populares”.

Realizó un llamado a la oposición en Veracruz tanto a las dirigencias estatales como a las bancadas del Congreso local, a los senadores y diputados federales, así como locales actuar en consecuencia con el ánimo real de frenar lo que “evidentemente no le conviene a México, ni a Veracruz”.

“Señores dirigentes de partidos de oposición Joaquín Guzmán Avilés, Marlon Ramírez Marín, Sergio Gil Rullán, Jesús Vázquez; señores senadores veracruzanos de oposición Dante Delgado Rannauro, Julen Rementería del Puerto, Indira Rosales San Román; señores Héctor Yunes Landa, José Yunes Zorrilla, Miguel Ángel Yunes Linares, Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez. Señores compañeros diputados locales de oposición, actúen mañana en consecuencia con este ánimo real de oponernos y de enfrentar y de frenar lo que evidentemente no le conviene a México ni a Veracruz”, solicitó.

El pasado 16 de enero el encargado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó al Congreso local iniciar juicio de procedencia en contra del legislador.

Ello tras haber generado una controversia entre pobladores de Alto Lucero y fiscales al interior de la clínica del Sector Salud para presuntamente sustraer de manera ilegal el cuerpo de una persona.

Mencionados hechos se registraron el 29 de diciembre del año pasado, luego de que un campesino de 49 años perdiera la vida en un accidente y luego de esperar varias horas para que se realizara la necropsia correspondientes, familiares del finado presuntamente tomaron la decisión de llevarse el cuerpo para velarlo y sepultarlo. En estos hechos presuntamente el diputado habría participado, lo que motivó la petición de la Fiscalía.