"Hugo Gutiérrez debe ser investigado"; ¿por qué lo dice diputado del PRD?

El diputado federal del PRD, Jesús Velázquez Flores señaló que la salida de Hugo Gutiérrez Maldonado de la Secretaría de Seguridad Pública debe obligar a una investigación profunda de lo que hizo o dejó de hacer, ante señalamientos de presuntas ligas con el crimen organizado.

En entrevista, el legislador recordó que no es la primera vez que Gutiérrez Maldonado deja un cargo en medio de señalamientos de corrupción y posibles nexos con la delincuencia, por lo que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, estaría obligada a investigar el actuar del exfuncionario público.

Refirió que no se puede ir tan tranquilo, cuando se le acusa de presuntamente brindar protección a criminales.

“Hugo Gutiérrez así se va de todos los lugares en donde ha estado, cuando se ve envuelto en investigaciones fuertes se va y hace como que no pasó nada, ahorita se debe hacer una investigación a fondo de los hechos que se vio inmiscuido sus elementos, luego de que un policía dijo que tiene miedo de la misma corporación”, expuso.

Consideró que el gobernador tiene que hacer una revisión a fondo de quién quedará al mando de la SSP, para evitar “salir de Guatemala, para meterse en Guatepeor, el relevo de Hugo no puede estar señalado de delitos, en Veracruz la delincuencia está desatada”.

Mencionó que en este momento se habla de reducción en los índices delictivos, cuando en realidad lo que pasa es que la gente ya no confía en la Fiscalía y no presentan las denuncias, “y es obvio que la gente no va a ir a denunciar”.

¿Qué opina sobre la renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado?

En su opinión, la renuncia se dio bajo la presión de las acusaciones contra elementos estatales que desaparecen a policías, que otros tienen temor por su vida y de que desde la SSP supuestamente se está dando protección a presuntos narcotraficantes.

Señalan que la renuncia de Hugo Gutiérrez Maldonado se dio bajo la presión de las acusaciones contra elementos estatales que desaparecen a policías | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Planteó que ante la presunción de que Hugo Gutiérrez está vinculado con el crimen organizado no se debe descartar “un choque de bandas o una limpia al interior de los grupos delictivos y de los propios policías”.