Deja el cargo titular de la SSP Hugo Gutiérrez Maldonado; gobernador lo confirma

Este día, argumentando motivos personales, Hugo Gutiérrez Maldonado renunció a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por lo que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, nombró como encargado de despacho al capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.

"Este día he recibido la renuncia del Lic. Hugo Gutiérrez Maldonado, al cargo que le conferí desde el inicio de esta administración. Por él hablan los resultados, la entrega a la encomienda y su lealtad al proyecto de transformación", expuso.

Asimismo, hizo pública la carta que Gutiérrez Maldonado le envió para presentar su renuncia. "Me ha autorizado hacer pública la carta de su renuncia y le deseamos todo lo mejor en las nuevas encomiendas que pudiera tener", dijo.

Por ello, el mandatario estatal otorgó el nombramiento temporal al capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y como subsecretario de Operaciones de la SSP nombró al capitán Rafael Ángel González Uscanga.

La renuncia de Gutiérrez Maldonado se da tras los señalamientos de actos fuera de la ley de parte de algunos de los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Este día el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, confirmó la detención de cuatro policías estatales por presuntamente estar vinculados con la desaparición forzada de Juan Alan, alias “El Archie”, quien fungía como director de la Policía Vial en Veracruz.

Además, se refirió a la presunta responsabilidad de Alan “N”, quien era director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como principal sospechoso en la desaparición forzada de su compañero Juan Alan.

Destacó que Alan “N” fue detenido junto con tres integrantes más de la corporación, quienes ya están vinculado a proceso penal, “está detenido el principal sospechoso junto a tres elementos más”.

En la ficha informativa presentada, se dio a conocer que los pasados días 13 y 14 de octubre la Fiscalía General del Estado informó sobre la imputación de los cuatro elementos policiales a quienes se les señala como presuntos responsables de la desaparición de Juan Alan, alias “El Archie”, registrada el pasado 29 de mayo.

Los otros tres elementos detenidos por este delito son: Ricardo Jesús “N”, Federico “N” y Jacobo “N”. A los detenidos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año dentro del proceso penal 363/2022.

Además, el subsecretario se refirió a la detención y posible responsabilidad de policías estatales en el hurto de productos de un tráiler en Esperanza, Puebla, hecho que habrían cometido con elementos de seguridad del estado vecino.

Aunque el gobernador indicó que los elementos serían sancionados, días después se dió a conocer que quedaron en libertad presuntamente porque no robaron la mercancía, sino que la tenían en resguardo para evitar que los pobladores la sustrayeran.

¿Qué dice la Carta de Hugo Gutiérrez de la SSP?

En la carta renuncia que el ahora extitular de la SSP envió al gobernador del Estado señaló que se ha desempeñado de manera comprometida con el gran reto que se le asignó en diciembre de 2018.

Indicó que este jueves se dieron a conocer públicamente los resultados que se han alcanzado en materia de seguridad e incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ayer miércoles destacó que en Veracruz hay más seguridad.

"Todo ello a pesar de que cuando recibí está dependencia a Veracruz se le consideraba entre los primero cinco lugares de los estados más inseguros y en todos los delitos de alto impacto con muy alta incidencia delictiva", refirió.

Destacó que su fundamento es validado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, "sin ninguna presunción he cumplido con mi encargo aportando mi entrega, compromiso y lealtad a estos resultados".

Puntualizó que agradeciendo la confianza que el gobernador le dió "y como bien conoce mi situación personal, debo atender cuestiones personales que me reclaman e impiden seguir destinando todo el tiempo que este encargo demanda y he preferido entregarle buenas cuentas con la finalidad de que Veracruz siga en la ruta de mejorar cada vez mas la seguridad de la sociedad, por lo que he tomado la decisión de presentarle mi renuncia con efectos a partir de esta fecha".

Finalmente, manifestó que recibió el pago de sus respectivos salarios, además de que mientras estuvo en funciones no sufrió accidente o enfermedad.

"Fue un privilegio haber ejercido tan honorable puesto público, agradezco la confianza depositada en un servidor, esperando haber correspondido dignamente a sus expectativas", concluyó.