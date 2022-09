Inseguridad en Veracruz, divide opiniones entre dirigentes de partidos políticos

Xalapa, Ver.- División de opiniones de parte de los dirigentes estatales de diferentes partidos políticos causó el tema de la inseguridad en la entidad.

El asesinato de la subdirectora de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortines, registrado en Xalapa la mañana de ayer miércoles, provocó el reclamo hacia las autoridades de parte de algunos dirigentes y la defensa de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal de parte de otros.

Fueron los representantes en el estado de los partidos PRI, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, PT y Fuerza por México los que respondieron en torno a este tema.

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que desde el inicio de la administración estatal se ha trabajado para atender el tema de la mejor manera posible, aunque no se pueden tener resultados de inmediato.

“Nosotros vamos a apoyar en todos los sentidos el trabajo no sólo en seguridad, sino en todas las materias que está estableciendo el gobierno del Estado. Afortunadamente hemos visto un buen desempeño, se ha trabajado con honestidad y hemos avanzado bien, veo bien (la estrategia), el tema de seguridad ha tenido sus raíces desde hace mucho tiempo, no se puede hacer todo en un día”, expuso.

Indicó que se tiene confianza a los órganos de seguridad, tanto a la Fiscalía como a la Secretaría de Seguridad Pública.

No (afecta la imagen de la cuarta transformación), si afectara a la imagen no tuviéramos los resultados que se tienen en Veracruz, expresó.





Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

SE DEBE ESPERAR QUE SE SOLUCIONE EL PROBLEMA

La dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Veracruz, Eleaney Sesma, consideró que se debe esperar a que las políticas de seguridad funcionen en la entidad.

“Creemos firmemente en que el gobierno del Estado va a solucionar el problema y vamos a poder tener más tranquilidad en las calles de Veracruz. La maestra que ayer sufrió el atentado, es misanteca, creo que las mujeres de Veracruz, del país, no queremos una menos, queremos seguridad para las familias en las calles de Veracruz”, comentó.

Aseveró que la administración estatal solucionará “el problema” y encontrará a los homicidas de la profesora “seguimos esperando, nosotros no podemos en este momento decir más”.

Cuestionada en torno a si la ciudadanía tendría que esperar, comentó:Exigimos el esclarecimiento de ese y otros homicidios, creemos que las autoridades van a encontrar a los homicidas, creemos que Veracruz tiene que hacer también un análisis en sus familias, pero SSP tiene que prestar la seguridad a todos los veracruzanos





Eleaney Sesma, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Veracruz | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

MESAS DE COORDINACIÓN PARA LA PAZ NO HAN FUNCIONADO

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, aseveró que las Mesas de Construcción para la Coordinación de la Paz no han dado resultados, ya que en lo que va del año se han registrado más de 700 homicidios, además de que se cometen agresiones a periodistas, mujeres y menores de edad.

Criticó que a estas reuniones que se realizan de manera diaria sólo se permita el ingreso y presencia de las autoridades, sin recibir a las personas agraviadas por la delincuencia.

Ante ello, envió un exhorto a las autoridades a sumar a la población a las acciones de seguridad a los padres, maestros, sector agropecuario, a todos los que han tenido que vivir esas injusticias, se tendría que construir un escenario de seguridad para todos. Invito al Gobierno que lo haga.

Señaló que en la entidad se vive una "descomposición de gobierno" porque la Secretaría de Seguridad Publica no previene los delitos y la Fiscalía General del Estado no investiga delitos, pero sí acusa a inocentes, "porque no sólo es la inseguridad es la impunidad de los crímenes, donde se inventan culpables sin tocar la puerta y rompiendo las comunidades eso es lo que han hecho".





Sergio Gil Rullán, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

QUE TITULAR DE SSP COMPAREZCA

El dirigente de Fuerza por México en Veracruz, Eduardo Vega Yunes, consideró indispensable que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, sea llamado por el Congreso local para comparecer y explicar las medidas de seguridad que ha tomado para detener los delitos en el estado.

“Creo que el Secretario debe ir al Congreso del Estado para hacer el planteamiento de esta estrategia de seguridad para que los mismos diputados determinen si es necesaria una renovación en este cargo”, dijo.

En su opinión, se debe plantear nuevamente la estrategia de combate al crimen, ya que las acciones actuales no han funcionado de manera correcta.

Creo que tenemos que arreciar en la estrategia de seguridad, considero que las cosas se vienen haciendo bien. Hago énfasis que en Veracruz vamos bien, la incidencia en los delitos bajó, pero sí es necesaria un replanteamiento de la estrategia de seguridad argumentó.





Eduardo Vega Yunes, dirigente de Fuerza por México en Veracruz | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa





FALTA COORDINACIÓN

El Comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, Vicente Aguilar Aguilar, aseveró que existe una falta de coordinación entre la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para la prevención del delito en Xalapa.

“Falta un empate entre la Policía de Proximidad, la Policía Estatal y fuerzas federales, la sociedad quiere resultados, la sociedad veracruzana y xalapeña necesita certeza en ese trabajo y lo más pronto posible es que aclare el tema. La exigencia es que den resultados en ese tema que lacera a la sociedad xalapeña, que encuentre a los delincuentes", expresó.

Consideró urgente y necesario que la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del homicidio de la profesora, así como en otros temas que han estado pendientes durante varios meses.

Lo que se quiere son resultados en la materia, es necesaria la coordinación entre la Policía Municipal y las fuerzas estatales, así como federales, lo que la población requiere son resultados inmediatos, comentó.





Vicente Aguilar Aguilar, Comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa





SIN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, afirmó que el problema principal es que no se cuenta con una estrategia clara de seguridad, por lo que de nada sirve que se realicen reuniones diarias si no se dan resultados ni se toman acciones concretas.

Cuando el crimen llega a las escuelas es que realmente está fallando la seguridad, entiendo que el titular del área no puede ser nativo de aquí (de Veracruz), pero por lo menos es vecino, por lo que debería tener empatía con las víctimas, comentó.

Refirió que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, debe analizar la permanencia del titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, debido a que desde hace meses se han tenido días violentos en la entidad.

Recordó que al inicio de la administración se prometió que la seguridad mejoraría en dos años, pero a la fecha no existen resultados, “le corresponde al titular del Ejecutivo determinar si mantiene o no a los funcionarios, así como lo hizo en el caso de Salud, debería valorar este y otros nombramientos, me parece que lo que más está lastimando a la sociedad es la falta de una estrategia en materia de seguridad, entonces compete al gobernador revisar la acción de quienes le están ayudando en esta materia”.