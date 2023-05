SSP dará disculpa pública por desaparecidos de Operativo Blindaje

Coatzacoalcos, Ver.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dará una disculpa pública a cuatro familias de jóvenes víctimas de desaparición forzada ocurrida durante el 2015 en el marco del Operativo Blindaje Coatzacoalcos, en esta ciudad, de acuerdo con el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos.

A través de un comunicado oficial, el colectivo señala que el 11 de este mes se efectuará el evento denominado “Disculpa Pública y Reconocimiento de Responsabilidad Institucional”, en el que la SSP dará cumplimiento al Resolutivo primero, inciso "e", de la recomendación 05/2021, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La disculpa será en esta ciudad y estará dirigida para cuatro familias del Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, que fue creado luego de que el operativo "Blindaje Coatzacoalcos", ordenado por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.

¿Cuántas personas desaparecieron en operativos?

En la acción, de acuerdo con lo informado, desaparecieron al menos 35 personas y el operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública. Desde hace 8 años, integrantes del colectivo iniciaron la búsqueda de sus seres queridos, a quienes esperan encontrar con vida. Sin embargo, también han realizado la búsqueda en fosas y han marchado cientos de kilómetros para exigir justicia. Ante la incesante búsqueda, las integrantes del colectivo sostienen que se han vuelto especialistas forenses y defensoras de derechos humanos.

Además, a su colectivo se han sumado decenas de familias que también han sido víctimas de la violencia en la entidad.

"Son 8 años de impunidad, 8 años de no ver a nuestros familiares, 8 años de sufrimiento, 8 años de ser revictimizados y criminalizados, pero también 8 años de organización, lucha y esperanza", cita el comunicado.

Destacan que su fuerza es el amor y que no se rendirán hasta lograr tener de regreso a sus seres queridos. "Esta disculpa pública jamás compensará la ausencia de nuestros familiares ni lo que hemos vivido, pero es un paso importante que el estado reconozca su responsabilidad en tan terribles hechos contra el pueblo. No pararemos. Exigimos verdad, justicia y no repetición", puntualiza el comunicado.