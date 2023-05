¿Te han asaltado en autobús? Testimonio de pasajera en puerto de Veracruz

Veracruz, Ver.- Antes del asalto a la ruta Díaz Mirón-las Vegas donde perdió la vida un joven al resistirse, el 14 de enero del presente año otra unidad fue irrumpida por supuestos pasajeros que despojaron a los usuarios de dinero y pertenencias bajo un modus operandi similar, denuncia Sandra una joven que iba en el autobús.

En entrevista explica que aunque han pasado cuatro meses desde el suceso, aún queda el sentimiento de angustia y temor por la agresión sufrida. Relata que el domingo 14 de enero entre las 10:00 y 10:30 de la noche junto con su pareja y un sobrino abordó el autobús Norte Sur-Colinas en la parada de Ruiz Cortines frente a la plaza comercial Las Américas.

¿Cómo operan los asaltantes de camiones en Veracruz?

Apenas el camión dio la vuelta a la avenida Ejército Mexicano para incorporarse a Urano cuando tres sujetos hicieron la parada. “Tres hombres, uno de ellos joven, los otros dos como entre 40 y 45 años hicieron la parada en plazas Las Palmas antes de doblar a Urano, íbamos pocos en el autobús ya era tarde, nosotros habíamos salido del cine, cuando se subieron se fueron acomodando, uno de quedo pegado al chofer y los otros se fueron para atrás, de repente las luces se apagaron y empezaron a amenazarnos con armas largas para que les diéramos lo que llevábamos, gritaron y empezaron a golpear a una pareja, a un señor, en ese momento hay mucha angustia y miedo, no sabes qué puede pasar”, expresa.

En su caso, ellos entregaron sus pertenencias rápidamente pero hubo algunos que intentaron resistirse por lo que los asaltantes empezaron a violentar a los pasajeros; golpearon a una pareja que iba en la parte de atrás y a un guardia de seguridad del hotel Galería Plaza, a todos les quitaron su dinero, sus teléfonos y algunas pertenencias de valor.

Los ladrones se bajaron antes de doblar hacía la avenida Juan Pablo y tuvieron todo el tramo de Urano para cometer el asalto sin que ninguna autoridad se hubiera percatado de lo ocurrido.

“No puedo creer que en todo Urano no hubiera algún policía, alguien que hubiera notado, la calle estaba completamente vacía, era domingo y los tipos se bajaron del camión como si nada y se fueron, dejando a todos en shock, de verdad que es un momento traumático”, reitera.

Comenta que tanto el conductor como los pasajeros se quedaron petrificados y con miedo de que regresaran por lo que nadie llamó a la policía y la ruta continuó su camino hasta que ellos llegaron a su destino.

“De verdad que te quedas traumado y no te viene a la cabeza llamar a la policía, nada, los pasajeros solo nos quedamos mirando entre todos y nadie dijo nada, completamente en shock, creo que lo único que queríamos era llegar a nuestras casas y sentirnos protegidos”, insiste.

Después de ese evento, señala que se produjo el robo a la joyería en la plaza Mocambo y dos meses después el asalto a la ruta Díaz Mirón donde perdió la vida un joven que intentó resistirse.

“Cuando me enteré lo del joven que murió en el asalto y según lo que relataron los pasajeros, al parecer fue el mismo modus operandi, aunque en ese caso solo eran dos, pero igual se suben fingiendo ser pasajeros y se van acomodando, esperan calles oscuras, sin vigilancia para cometer la fechoría, te puedo decir que no tengo tranquilidad, cada que me subo a un camión tengo miedo, ese día se llevaron mi computadora, mi teléfono, todas mis herramientas de trabajo, a nosotros no nos golpearon pero si vi que golpearon a otros y lamento mucho que un joven haya muerto, pienso que corrimos con suerte”, manifiesta.

Considera que se debe reforzar la vigilancia en todas las rutas del camión y sobre todo en la noche.