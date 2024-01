Diputado panista acusa a legislador de Morena de amenazas contra su vida

La creación de la Secretaría de Cultural, con la cual desaparece el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y la cual fue a propuesta del gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez, provocó una acalorada discusión entre legisladores del PAN y Morena, la cual terminó en amenazas, groserías, llamadas de atención de parte de la Mesa Directiva, y solicitudes de disculpa.

En el pleno del Congreso local se presentó el dictamen de la Comisión de Gobernación, el cual fue defendido por el diputado de Morena Paul Martínez Marié, presentación que fue rechaza por la bancada panista en nombre del legislador Miguel David Hermida Copado.

¿Qué pasó en el Congreso del Estado?

La discusión se salió de control cuando el diputado de Morena, Roberto Francisco San Román Solana se molestó por las críticas del panista y se dirigió hasta su curul en donde manoteó y le habló de manera directa.

Tras ello, Hermida Copado pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Esther Martínez Sánchez, que existiera respeto y el morenista se disculpara por presuntamente amenazarlo de muerte. Luego de leer el reglamento interno del Legislativo, se le exigió a San Román Solana que se disculpara.

“Sólo le pediría al compañero Hermida que pide respeto, pero al llamar que el diputado Paul (Martínez Marié) era el más articulado de la bancada le falta el respeto a todos los compañeros y compañeras, si quieres respeto, te pido que también tú lo des y te pido una disculpa por los hechos”, expuso San Román Solana.

Seguido de ello, el panista subió a tribuna desde donde aseguró sentirse amedrentado y agredido por el morenista, a quien responsabilizó de cualquier acto que le pueda suceder a él o su familia al indicar que “si a ti te da mucho valor ir a mi curul y amenazarme por hacer mi trabajo es verdaderamente vergonzoso, a mis compañeros que se hayan sentido aludidos les pido una disculpa, pero a mí me pagan para eso. Es vergonzoso lo que hizo el diputado que apenas supe su nombre y quizá tuvimos que escuchar tu voz pidiendo disculpas por amenazarlo de muerte y de ser golpeado”.

“Me subo a esta tribuna indignado y quiero decirle al diputado San Román que me preparé por muchos años para subirme a esta tribuna y lo que me dijiste allá por decir que el más articulado es Paul Martínez Marié no merecía una amenaza y que me ibas a partir la madre, articular significa el acto de producir los sonidos del lenguaje, si yo merecí una amenaza a mi integridad física, una amenaza a ser golpeado por decir que quizá no haya capacidad para discutir y debatir aquí no pienso pedir una disculpa porque nos pagan para hablar y discutir”, dijo.

Y continuó: “Me parece preocupante que a plena luz del día, en el Congreso local de Veracruz se cometa un delito, soy diputado local, pero también soy padre de familia y voy a regresar a mi casa preocupado y quizá les haga pasar un pésimo momento a mis hijas y familia, es por ello que te hago responsable por la integridad física mía y de mi familia porque no va a haber cómo le explique a mis hijas que su papá fue amenazado en el Congreso local por hacer su trabajo, es vergonzoso lo que aquí presenciamos”.

En su defensa, el legislador de Morena pasó a tribuna por alusiones y aseguró que no había amenazado de muerte al panista.

“Quisiera pedirle que ante esta tribuna, en la que hemos hablado de respeto, de valores, no podemos venir a mentir, si el día de hoy viene a mentir no sé qué dirá en su Distrito, de ninguna manera lo amenacé de muerte, hay testigos de su bancada y de diferentes fuerzas políticas, yo creo que no se permite porque si usted habla de un delito, la difamación también lo es, sí me acerqué, platiqué con usted, pero no lo amenacé, efectivamente, a nosotros nos pagan por venir a dar resultados no por venir a hacerse el payaso y a decir mentiras, así que le pido que se retracte de algo que no es verdad”, expresó.

Por segunda ocasión, el diputado Hermida Copado subió a tribuna y señaló que se sintió amenazado.

“Te pido por favor que subas aquí a repetir lo que me dijiste, que el público juzgue si no es una amenaza, es muy sencillo, que el diputado se suba aquí con los pantaloncitos que se deben tener para sostener lo dicho porque voy a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante el Tribunal Electoral por violencia política, estos delitos deben seguirse de oficio, lo único es que te quiero compartir es que no te pienso volver a contestar. Lamento el mal rato que le harás pasar a mi familia, pero quizá en tu conciencia quede que hay que tener cuidado con las palabras, yo también me caliento muy rápido, pero nunca he llegado a amenazar a un compañero, ni amedrentarlo, si me gané esto por decir que alguien a quien no mencioné no es articulado, aquí no hay que ponerse el saco”, agregó.