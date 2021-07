Diversa: con sus diseños, veracruzano en la moda mundial

Apenas tiene 21 años, pero los diseños extravagantes y “maximalistas” del veracruzano Edsar Sánchez ya están en revistas de circulación nacional y en Kaltblut Magazine, Alemania. También, en videos musicales de artistas y se prepara para representar al estado en el “reality show” de creadores de moda “drag”.

Emocionado y satisfecho por retomar los saberes de las mujeres de su familia y darles continuidad, está a la espera del lanzamiento en México, Latinoamérica y Estados Unidos de “Sugar Baby”, serie donde trabajó en vestuario con Aylín Mujica, Francisco Gattorno, Damiana Bje, Héctor Soberanes y Víctor Varona.

En cuanto al “reality”, celebra haber sido seleccionado de entre cerca de mil personas para la "Iconic drag fashion week", en las cuales competirá contra seis diseñadores, en septiembre y octubre.

Lola Cortez, Mitzi, Gerard Cortez, Aviesc y Jonathan Morales serán algunos de los integrantes del jurado, y aunque considera es un gran honor estar allí, comparte en entrevista tener muchos pendientes más, entre ellos, el lanzamiento de su colección otoño-invierno.

Edsar Jaasiel Cruz Sánchez, originario del municipio de Nanchital, dice con orgullo provenir de una familia de escasos recursos, donde el lema es “si no lo tienes, aprende”. Y eso ha hecho, expresa quien actualmente estudia Diseño de Modas en la Universidad de Londres, campus Ciudad de México.

Sobre su marca homónima “Edsar Sánchez”, explota el “más es más y no está demás", aplicable a la ropa, donde ya tiene dos colecciones, y una de calzado, esta última lograda con un trabajo colaborativo con artesanos de Naolinco.

“Trabajo con ellos porque para mí es importante mantener las raíces, la cultura, no industrializar. Tengo la convicción de apoyar la moda artesanal y a familias que dependen de este tipo de producciones”.

Al veracruzano le gustan los tonos pastel, presentar una naturaleza surrealista, el contacto con las flores, los árboles, el ser parte de un paisaje, de un campo y toda la vibra que de allí emana.

En zapatos, por ejemplo, tiene unos inspirados en un parque al que iba con su madre cuando era pequeño. “En mi marca siempre va a estar presente la naturaleza y también la margarita, un homenaje a mi mamá Flor, quien me enseñó a salir adelante y demostrar lo que podemos lograr”.

Edsar está en víspera de ampliar su mercado, crear ropa y zapatos que no sean exclusivos para sectores específicos.

Foto: Cortesía | Jordan Welsch

Orígenes

Cuando va al pasado, se recuerda de niño ya con un gusto por las texturas, las telas y el papel, donde se envolvía cuando acompañaba a su mamá Florentina en las horas de costura y hechura de piñatas, en el sur de la entidad.

En ese contexto vivió, acompañado de su abuelita, su madre y sus tías. Ya de más grande tomó un curso de corte y confección para luego apostar por lo profesional. Su primera mini-colección fue de playeras para mujeres mexicanas. En un principio, el trabajo era más individual, pero después se dio cuenta de la importancia de generar comunidad.

De lo realizado, rememora especialmente un vestuario que le permitió llegar a la "Iconic drag fashion week", un jardín con margaritas y la aplicación de 30 mil cristales, que le llevó aproximadamente un mes.

El diseñador veracruzano ha colaborado con su novio Luis —marca Ruiz Quiroz— en la creación de “looks” y piezas editoriales. También con Hkolo Shop y José García Stylist.

Foto: Cortesía | @Cuervo.81

En apenas un año de su lanzamiento como diseñador profesional, ha trabajado en calzado y ropa con Paulina Goto, Ximena Sariñana, Bipo Montana y Mad Fuentes, y en fotos editoriales también empieza a acumular historial con Debryan Show, Cajafresca, Barbie Chola, Pepe, de Pepe y Teo, y Electra Walpurgis.

En tanto en revistas, destaca Cosmopolitan, donde ha estado como creativo independiente y colaborador de marca. Edsar se vislumbra en el futuro como un diseñador para distintos mercados. Mientras tanto, convoca a conocer más de él en instagram @edsar_sanchez.mx

Hace 12 años inició su transición como mujer transgénero

Ximena Posadas es maquillista y trabaja en shows performance y de imitación; desde hace un año estudia además Industria del Vestido en la Escuela Industrial “Concepción Quiroz Pérez” porque una de sus metas es poder diseñar su propio vestuario.

Desde hace 12 años inició su transición como mujer transgénero; en cuanto terminó la licenciatura en Psicología en la Universidad Veracruzana en Poza Rica, decidió buscar su propio sueño y felicidad, en contra de todos los prejuicios del exterior.

“Porque como mujer trans a veces creces en medio de una familia y creces con unas ideas que no son, y muchos miedos en tu entorno, que te formas por la misma ideología que te inculcan. Eso me detenía mucho, pero una vez que terminé la licenciatura dije ‘tengo que ver por mí, por mi felicidad porque es mi vida y quien la va a vivir soy yo, no los demás, no puedo vivir el sueño de lo que mi alrededor quiera, para hacerlos felices a ellos y yo vivir frustrada y entonces tomé la decisión de hacer la transición y seguir mi sueño”, narró.

Ximena Posadas, maquillista/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Desde hace seis años y por invitación de un amigo, con el que trabajaba como estilista, empezó a realizar los shows y actualmente tras aprender y experimentar se presenta en fiestas, eventos particulares y antros, hasta antes de la pandemia. Entre las imitaciones que realiza están las de Gloria Trevi o Natalia Jiménez por lo que parte importante de su trabajo es la caracterización.

“Me gustó mucho desde el inicio porque es bonito que te vean y que te admiren y que en un rato te aplaudan y te digan que eres la más guapa o que tu show es muy bonito o que les gusta, te vas llena de felicidad, es muy gratificante”, dijo.

Aunque vivió hasta sus 15 años en Ciudad de México de donde es originaria, se vino a vivir al estado de Veracruz; la preparatoria la hizo en Vega de Alatorre y después la Universidad; regresó a Ciudad de México seis meses, pero finalmente decidió llegar a Xalapa donde le dio el cambio radical a su vida “para ser feliz”.

“Ahora me siento plena totalmente, soy feliz, cuando tu vives tu sueño la vida te cambia para bien porque todo a tu alrededor te ve feliz y son felices quienes te aman de verdad, quienes no, alejas a esas personas de tu vida porque no es bueno tener en tu entorno negatividad o mala vibra”, abundó.

Para Ximena es necesario seguir dando visibilidad a la mujer transgénero y reconocer que forman parte de la sociedad, aunque los pasos para lograrlo ya han sido importantes. Y es que gracias a la lucha de muchas mujeres trans, se ha ganado mucho terreno y ahora se empiezan a visibilizar cada vez más.

“Todavía nos falta, y no es que queramos más que los demás, se trata de que todos tengamos los mismos derechos, como mujeres, como trans, como varones, que todos tengamos el mismo derecho; no es tolerancia es respeto y claro que se han ganado espacios, yo te puedo platicar que amigas de 55 años, hace 20 mantenían una lucha porque no las detuviera la policía por salir, en la actualidad ya no, pero es por una lucha que ellas hicieron, las nuevas generaciones les debemos todo lo que ahora podemos hacer como el hecho de estudiar e ir a la escuela pública y privada u que te dejen asistir libremente, o asistir a lugares públicos o entrar a sanitarios de mujeres, ya es un avance grande”.

Su familia la ama, presume incluso que es la consentida de su madre, y que su fan número uno es su sobrina puesto que es la hija mayor de tres hermanos.

Ella es soltera, pero vive acompañada de dos perritas “Lía” e “Isabela” quienes se han convertido en sus fieles compañeras de vida y también en su terapia.

Ximena Posadas, maquillista/Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Cuando tuve un problema de depresión hace unos años solo tenía a Isabela y ella fue parte fundamental de mi terapia, de tener que salir de mi casa porque son perras acostumbradas a salir, y llegó el momento en que me exigía salir a la calle, caminar, andar y eso ayuda, porque retomas poco a poco tu vida y te va sacando de hoyo emocional en el que llegas a estar”.

Con información de Ariadna García | Diario de Xalapa