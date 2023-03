Noches de danzón en Veracruz: adultos mayores, los que más participan

Veracruz, Ver.- Con sus 71 años encima, Jesús Escobedo China baila mejor que nadie el danzón al ritmo de la banda de música del ayuntamiento de Veracruz junto a su esposa María Isabel Cruz Aguilera.

La música lo relaja, lo inspira y lo enamora, nadie le gana al bailar, pues él mismo ha creado sus propios pasos, perfeccionando los ya tradicionales.

¿Cómo aprendió a bailar danzón Jesús Escobedo?

Aprendió a balizar el danzón a los 51 años y desde entonces junto con su esposa disfruta de las noches del danzón en el zócalo de la ciudad de Veracruz y aunque se dice una persona muy reservada, en este lugar ha hecho muchos “amigazos” que como él, no se pierden ninguna de las piezas.

“Nos encanta bailar, por la edad ya no podemos hacer tanto ejercicio como gimnasio o zumba, nuestro deporte es el baile, es el danzón, yo soy de los que me paro y no me siento hasta que acaba de tocar la banda, mi esposa me sigue el ritmo, bailamos diferente porque aprendí a los 51 años y yo mismo me he perfeccionado mis pasos, todos bailan como de escuela, pero yo lo hago a mi modo”, expresa.

En las noches de danzón, convive con sus amigos como Sonia Pérez Vázquez y Constantito Acevedo, una pareja de baile con los cuales han hecho una buena “mancuerna de amigos” y con quienes coincide jueves, viernes y algunos sábados.

Menciona que durante el periodo de pandemia junto con su esposa se mantuvieron en confinamiento, encerrados en sus casas para evitar cualquier riesgo de contagio debido ya que el Covid-19 estaba atacando, principalmente a las personas de la tercera edad y ellos estaban dentro del grupo de riesgo.

Sin embargo, una vez que pasó la contingencia y se fueron retomando las actividades diarias regresaron a sus actividades, entre ellas asistir a las noches de danzón.

“Ya era algo que necesitábamos, las noches del danzón, venimos solitos porque somos muy reservados, no apartados, más bien reservados, pero aquí hemos hecho amigos que también les gusta mucho el danzón, nos apasiona bailar, debe haber más actividades como estas para la gente de nuestra edad, el baile es una buena medicina”, menciona.

Desde hace un par de semanas, la vida nocturna del zócalo de la ciudad para la población adulta volvió a tener sentido con las noches de danzón, donde se reúnen decenas de parejas.

Maximiliano Gutiérrez Orozco, director de la banda de música municipal del ayuntamiento de Veracruz, asegura que desde que se retomaron las noches de danzón, el zócalo ha estado a reventar con la participación de los asistentes.

Comenta que aunque el danzón es un baile que no tiene edad, son los adultos mayores los que más participan en estas actividades.

¿Cuántas parejas de baile participan en la noches de danzón en Veracruz?

Afirma que en algunas noches se ha llegado a tener la participación de más de 100 parejas de baile que piden que no pare la banda porque quieren seguir disfrutando de la música.

“Definitivamente fue mucho tiempo de encierro, la gente ya quería salir a hacer sus actividades, sabemos que el puerto de Veracruz es alegría, es diversión, el danzón es parte de nuestra cultura, desde que retomamos estas actividades hemos tenido un zócalo lleno, vienen de todas las edades pero más adultos, hemos registrado hasta 100 parejas”, destaca.

Las noches de danzón se realizan los jueves, viernes y algunos sábados con horario de 19:00 a 21:00 horas en el zócalo de la ciudad.