Barrios Xallitic, el Dique y la Huaca; ¿qué los hace especiales? Sus historias

El Barrio de Xallitic, cuyo nombre significa “manantial sobre arena” o “en el ombligo de la arena” data de la época prehispánica; su historia, costumbre y tradición le hacen competir ahora por la denominación de Barrio Mágico de México.

Sobre sus calles empedradas, ubicado entre las calles Lucio y Madero del centro de Xalapa, se concentran grandes costumbres como el nacimiento que colocan en diciembre y que data de hace 110 años, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, Los Lavaderos, el Viacrucis en Semana Santa, las Catrinas y altares en Día de Muertos que son apenas algunas de las prácticas que se empeñan en conservar al paso de los años.

Por esto, el Barrio de Xallitic busca ahora la distinción de la Secretaría de Turismo Federal que se disputa con el Barrio El Dique y La Huaca en el estado de Veracruz. Como una primera etapa de lanzamiento, Sectur, en coordinación con las autoridades municipales y estatales, seleccionará 32 lugares emblemáticos, uno por cada entidad federativa del país, en ciudades capitales o del interior.

El barrio Xallitic formó parte de la fundación de Xalapa | Foto: René Corrales

Con el programa “Barrios Mágicos de México”, se busca favorecer la diversificación de los destinos turísticos del país, mediante un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno pues es un espacio en el que se combinan diversos elementos, que lo hacen único e irrepetible: historia, cultura, gastronomía, productos y servicios, así como la convivencia de la población local con los visitantes, dijo el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

El presidente del Patronato del Barrio de Xallitic René Indalecio Herrera dijo que se trata de un proceso laborioso porque requiere la recopilación de información desde la fundación del barrio al ser uno de los principales requisitos.

Nosotros estamos seguros que tenemos los elementos para ser el primer Barrio Mágico de Veracruz

Y es que, remarca, Xallitic tiene una gran cultura y gastronomía, además de tradiciones que son únicas. “El nacimiento es una de ellas, esa tradición ya se había perdido y queremos tomar actividades culturales como la de los jueves que es un baile con la sociedad, queremos traer eventos artísticos, exposiciones fotográficas, exposiciones artísticas y en eso estamos trabajando”.

Sobre el mantenimiento de ese espacio, expuso que en coordinación con el gobierno municipal se está dando la atención que requiere el espacio y están buscando reactivar las fuentes que ya tienen instaladas, mejorar el alumbrado público y colocar letreros acordes a la tradición del barrio.

A sus 52 años recuerda disfrutar de su infancia sobre las calles de Xallitic; ahora, con sus dos hijos, una chica de 25 años y un chico de 23 años, ha intentado que sigan conservando las tradiciones del barrio.

¿Qué hace al Xallitic un barrio único?

Jesús Sosa tiene 65 años viviendo en Xallitic. Nació en el Sanatorio Guadalupe donde actualmente está Famsa sobre la calle Clavijero. Toda su niñez, igual que René, la vivió en el Barrio Xallitic y de ahí el arraigo y orgullo.

Antes, recuerda, el mantenimiento estaba a cargo del Ayuntamiento para tener en buenas condiciones las instalaciones y mantenerlo limpio, incluso el tradicional nacimiento estaba a su cargo. Posteriormente fueron delegando responsabilidades y los vecinos empezaron a involucrarse cada vez más para conservar las tradiciones.

Aunque muchas personas ya fallecieron, el que hoy se conserven muchas de las costumbres es gracias a varias generaciones que se han esforzado en atesorarlas.

Barrio Xallitic, único en su arquitectura | Foto: René Corrales Barrio Xallitic, único en su arquitectura | Foto: René Corrales Barrio Xallitic, único en su arquitectura | Foto: René Corrales

“Este barrio es muy antiguo, tenía la proximidad de la Plazuela del Carbón, en ese lugar, como no había gas, ahí se comercializaba el carbón, ahí paraban los primeros autobuses. Era como un centro y se concentraba ahí el movimiento. Llegaban a caballo, traían su carbón, bajaban los animales para acá; había en el centro una pila que tenía unas ranas y ahí se utilizaba para que los caballos tomaran su agua y por ahí los guardaban mientras hacían su venduta y luego venían por ellos para irse”.

Recuerda que el barrio se ha ido remodelando, pues incluso en la parte de arriba se construyó un parque que no tuvo muy buena aceptación por lo que ahora se encuentra un Jardín de Niños y como esto, se han hecho algunas construcciones que han sido autorizadas por la autoridad.

Recapitula que fue en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán donde se dio una remodelación total, aunque el puente de Xallitic fue obra del exmandatario Antonio Modesto Quirasco.

La importancia del barrio radica además en que fue uno de los primeros núcleos de población de Xalapa, por lo que ahora buscan que sea considerado como Barrio Mágico.

“Nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos un manantial que sale a la fuente y de ahí pasa hacia los Lavaderos donde vienen las personas que tienen escasez de agua y vienen a lavar su ropa y algunos hasta se bañan y otras personas vienen con garrafones y llevan el agua para su casa, son muchas cosas que se han seguido conservando para no perder la tradición. Hay varios manantiales, en la remodelación se vieron cuatro manantiales que canalizaron a drenaje, hay muchos manantiales, pero no está al aforo público”.

¿Por qué es un escenario de suicidios?

René Indalecio reconoce que el tema de los suicidios les preocupa y ocupa por lo que se han enfocado en buscar una alternativa para borrar esa imagen entre la sociedad, aunque refiere que no puede “jugarles en contra” para lograr esa distinción.

“Estamos trabajando con un grupo de arquitectos, buscando un mecanismo para evitar esa situación. Esto es parte del trabajo del patronato y la idea es presentarle una propuesta al ayuntamiento y de ahí empezar a coadyuvar para tener una respuesta favorable a la sociedad", remarcó.

Barrio de la Huaca, ¿por qué es tan importante?

Lugar donde se establecieron cientos de trabajadores durante el Veracruz amurallado, el barrio de la Huaca también fue el escenario de movimientos como el inquilinario de las rentas congeladas, protestas de panaderos y prostitutas y actualmente es un sitio turístico que podría convertirse en Barrio Mágico por la Secretaría de Turismo.

En entrevista con Porfirio Castro Cruz, gestor y promotor cultural. asegura que según una investigación de la maestra Gema Lozano y Natal la mayoría de los patios de vecindad datan de 1800 lo cual son considerados como un bien histórico protegido.

El Barrio la Huaca, sitio que reunió a trabajadores, familias y movimientos sociales | Foto: Raúl Solís

Para finales de 1800 y principios de 1900 hubo una reconfiguración del barrio de la Huaca manteniendo las casas de madera y la llegada de migrantes y trabajadores del área portuaria.

“Ha sido un sitio emblemático para entender la historia local de Veracruz porque para empezar hablar de que a finales de la Colonia la ciudad se encontraba amurallada y esta muralla se derribó hasta 1884, esto era lo que se conocía como la ciudad amurallada pero había dos barrios extramuros hacía la parte del sur se encontraba el barrio de la Huaca y en la parte norte se encontraba otro barrio que no era tan antiguo pero se conoció como las californias”, señala.

Comenta que el barrio se convirtió en una zona álgida ya que muchos de los movimientos sociales que actualmente se conoce se gestaron precisamente en esa zona.

“Muchos de los movimientos sociales de inicio del siglo XX se gestaron en el barrio como el de Herón Proal y el movimiento inquilinario que es lo que genera esto que se conoce como las rentas congeladas y el movimiento fue tan importante que de hecho Ciudad de México y otros estados vinieron a asesorarse, a quienes ejercían el oficio de la prostitución ella también tuvieron su movimiento y les llamaron las horizontales, donde ellas piden que se les de un trato más digno por las condiciones que vivían en la época, los panderos también se agrupan”, expone.

Afirma que el barrio de la Huaca es un patrimonio histórico muy rico en tradición oral, en donde aún se pueden observar casas con su tipología lo más apegado a la época en la que las hicieron.

La Huaca, como un barrio de actividades culturales y artística

Por su parte la presidenta de la asociación de vecinos del barrio de la Huaca, Nohemí Palominos Galván recuerda que son muchas las personas que han trabajado para dignificar el barrio de la huaca desde autoridades municipales, estatales, federales, así como empresas e instituciones como lo que fue Apiver y Coca Cola.

Cada año se realiza el tradicional Festival de la Picada y la Gordita en la Huaca | Foto: Archivo OEM

Señala que durante la administración priista de Jon Rementería Sempé se hicieron las primeras obras de remodelación para peatonalizar el callejón de Zapata a Doblado y de Doblado a Víctimas con visión a corredor turístico.

Dentro de la obra se realizó el adoquinamiento del callejón que actualmente es el escenario para la celebración de eventos como el Festival de la Gorda y la Picada, así como otros actos culturales e históricos.

Años más tarde, se volvió a peatonalizar de una manera más moderna con otro tipo de material y se construyó una banda especial para ciegos y minusválidos.

“El barrio de la Huaca es conocido internacionalmente porque es icónico y de mucha tradición y de ser nombrado barrio mágico se lo merece por la lucha de todos porque es el Veracruz que amalgamó todas las razas. La Huaca está en el contexto nacional e internacional”, destacó.

El Dique: lugar de paseo y religión

El Barrio de El Dique cuenta con bellezas inigualables como el paseo de Los Lagos y la Basílica Menor de la Virgen de Guadalupe, afirman los vecinos, que, sumado a su tradición, gastronomía y riqueza cultural los hace buscar la denominación de Barrio Mágico.

Jesús Roberto Ulloa Palacios miembro del Comité del Barrio de El Dique aseguró que los vecinos llevan mucho tiempo organizándose para preservar sus tradiciones. Al señalar que uno de los requisitos para poder ser nombrado Barrio Mágico es distinguirse por sus características y riqueza histórica, cultural, gastronómica de productos y servicios con los que cuenta el barrio, pregunta: “¿quién no se ha venido a comer un pozole del Barrio, las pizzas (La Paz)? que incluso las piden de otros lados”.

Cada año este barrio se llena de la vibra y amor por la Guadalupana | Foto: René Corrales

Los domingos, dijo, los payasos que llegan de otros lugares a hacer sus shows en Los Lagos se han convertido en otro de los atractivos los fines de semana. “Yo considero que podríamos ser y tener el nombramiento de Barrio Mágico sin tanta pelea”,

Otro miembro del comité, José Alberto Aburto, nombra algunas de sus actividades con mayor arraigo como son las festividades del Día del Niño, del 10 de mayo, de fin de año, e incluso la tradicional carrera atlética que se organiza el día penúltimo del año.

“Nosotros venimos realizando muchas actividades desde hace muchos años, con la participación de los vecinos, ahora estamos involucrando a las autoridades para ello y hacemos de todo como la instalación del Altar de Día de Muertos, el Día de Reyes que nos organizamos para hacer regalos a los niños, la rosca, el chocolate, la festividad del Día del Niño, el 10 de Mayo, tenemos concursos de rama, el viejo, además de la tradicional carrera atlética que se organiza el día penúltimo del año, donde se invita a corredores del barrio y foráneos”.

Reiteró que, en ese lugar, cuentan con una belleza inigualable como son Los Lagos de El Dique que son un ícono de la ciudad, así como la Basílica Menor de la Virgen de Guadalupe que es visitada cada año por miles de personas.

“Es alguna parte por la que consideramos que podemos ser denominados como Barrio Mágico, tenemos muchas cuestiones culturales, hay mucha gente que ha sobresalido en el deporte, la cultura, la música y creo que tenemos un buen punto con los lugares turísticos con los que contamos aquí en el barrio”.

¿Cuál es la historia de el Dique, el barrio de Xalapa?

Recordó que fue a mediados del siglo XIX que empezaron las fábricas de textiles en el barrio como la de El Dique y otra llamada “La Fama” ubicada en Belisario Domínguez que hizo que la zona se empezara a poblar y se fundó así el barrio. “Por ello la gente del barrio es de mucho trabajo, muy trabajadora de siempre y fue así que se fue formando el famoso Barrio de El Dique”.

Jesús Roberto Ulloa Palacios recordó que supieron del programa de Pueblos Mágicos por las autoridades municipales y que ahora esperan lograr esa denominación

"Gente trabajadora", la que fundó este barrio xalapeño | Foto: René Corrales

“Nosotros conocimos del programa gracias a los medios de comunicación, mediante un comunicado del titular de la dirección de Turismo Municipal, Josué Vázquez González, donde nos enteramos que cuatro barrios del estado, dos de Xalapa eran considerados por las autoridades municipales para participar en la convocatoria que nos permitiría ser incorporados al programa de Barrios Mágicos de Turismo Federal”.

Expuso que, aunque ya estaban organizados, hace cerca de tres meses formaron un comité y empezaron a hablar con más vecinos para que junto con el ayuntamiento se pudieran impulsar las actividades.

Liliana Franco agregó que otra bondad del lugar donde viven es la unión y hospitalidad de los vecinos que disfrutan de los visitantes. “La gente cada ocho días, haz de cuenta que nuestro parque de Los Lagos es un bulevar como lo es en Veracruz o en cualquier playa, es muy visitado por colonias alejadas y es bonito verlo siempre llenos de niños y personas y la gente siempre es bien recibida”.

Señaló que en el barrio son todos amigos y siempre esperan a los visitantes con los brazos abiertos por lo que esperan que con todos sus atractivos entre culturales, gastronómicos, artísticos y sociales sea el elegido por la autoridad.

¿Problema de inseguridad en El Dique?

Cristian Hernández Tejeda dijo que se han hecho varias propuestas para atender el problema de inseguridad y buscan tener una mayor cercanía con la Secretaría de Seguridad Pública y la policía municipal por lo que esa no puede ser una limitante para el nombramiento.

Refirió que los vecinos se han sumado para atender la problemática incluso con programas como vecinos vigilantes que ha dado buenos resultados.

“Vamos de la mano con Seguridad Pública porque todo conlleva algo, no podemos ejercer justicia por propia mano, hay leyes que nos respaldan. La inseguridad nos ha rebasado y no nada más a nosotros, es algo a nivel nacional y no podemos luchar contra lo que no se puede luchar tan fácil; sin embargo, hay gente que nos puede apoyar”.