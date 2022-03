Ningún funcionario municipal es indispensable: Ricardo Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, remarca que ningún funcionario municipal en su administración es indispensable, pero lo que sí lo es, son las políticas públicas, los resultados, y que la gente participe.

En entrevista, al ser cuestionado sobre la salida de Ivonne Quirarte Mora como directora de Turismo municipal, insiste que son más indispensable los ciudadanos que cualquier funcionario “incluyéndome a mí”.

“Creo que esto es temporal, yo vengo por 40 y tantos meses y todos los que estamos aquí sabemos que a eso venimos, e indispensable son las políticas públicas y la gente que se sume, la sociedad civil, que todos nos sintamos dueños y participantes de esta administración, no es una zona de equipo ni de cuotas, yo creo que es un gobierno completamente a favor y con la gente y ella (Ivonne) es extraordinaria como persona, como luchadora, empresaria y conocedora del turismo y seguramente nos seguirá aconsejando y ayudando”

Expone que la empresaria seguramente seguirá colaborando con su experiencia y capacidad en la parte empresarial.

“Antes que nada un reconocimiento a la señora Quirarte una maravillosa empresaria, capaz, dominadora del tema, pero nosotros en la administración somos completamente atentos y respetuosos de las decisiones personales que cada quien tenga en su impulso de vida”.

Subraya que su gobierno es de esfuerzos y de la sociedad, “no es una época donde vengan gobiernos a enconcharse, sino que es más allá, no es de cuates, es un gobierno donde va a caber toda la sociedad que quiera abonar, aportar, solucionar y resolver problemas de una ciudad que es de todas y todos los xalapeños”.

Señala que Ivonne Quirarte les ayudó y asesoró, por lo que se tendrá una continuidad en el trabajo que se inició.

“Y vamos a involucrar a todos los sectores productivos, empresariales, culturales, deportivos de la sociedad civil, porque todos ellos forman parte de la ciudad de Xalapa para promover la economía, el turismo y el bienestar social”.

Explicó que hay una persona encargada, cuyo nombre no reveló, pero remarcó que en Turismo no son tan importantes los directivos como es la sociedad y la vinculación con ellos, “somos nada más ejecutivos de trabajo que tenemos que ser facilitadores, con una apertura, los cargos o puestos no son lo que hacen al gobierno, sino que tengamos gente con apertura y transiten con la sociedad civil en su conjunto para que se hagan buenas políticas públicas”.

Marcha del 8M

Asimismo refiere que su gobierno, es respetuoso de las expresiones de las mujeres tal como la marcha que se prevé para mañana 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer y que la policía municipal estará para apoyarles.

“Solamente respeto a las mujeres, a que su expresión es muy justa y esperemos que sea en tranquilidad, pero con todo el respeto que merecen ellas, son muchos años que han sufrido y tenemos que la sociedad aprender a tener una calidad y de respeto a las demandas”.