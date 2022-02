No tengo información de narcomenudeo ni cobro de piso en Xalapa: Alcalde

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardauil, rechaza que en la ciudad haya focos rojos en materia de seguridad o bandas de narcomenudeo y remarca que seguirán los operativos coordinados con el Gobierno del estado en todas las colonias de la capital del estado.

Tras acompañar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la conferencia de este lunes y luego de los hechos violentos registrados en Xalapa, en entrevista subraya que la población debe estar tranquila, pues no son indiferentes y estarán atentos para seguir trabajando en coordinación en primer momento en 29 colonias.

Local Gobernador de Veracruz asegura que no atacó ni insultó a reportera





“Yo no tengo esa información (de narcomenudeo), no la hemos registrado, hay acciones que está implementando el gobierno, no conozco, en ese sentido las investigaciones que llevan las tendrán que llevar en su momento y hacer los operativos para evitar este tipo de cosas, evidentemente en esta coordinación y contención del delito estamos atentos a lo que la fiscalía y la policía estatal hagan en coordinación”.

Sobre si tiene información del llamado “cobro de piso” explica que si se le envía la información de que existe, harán lo propio, “si yo les dijera algo sin conocimiento sería irresponsable y yo invito a que se hagan las denuncias y proceder, tanto de la parte estatal como municipal”.

Ahued Bardahuil fue cuestionado la posibilidad de tener una policía metropolitana; sin embargo, remarca que hasta el momento ha habido coordinación con los municipios aledaños lo que ha estado funcionando.

Reconoce que los policías en Xalapa son insuficientes pues se requerirían más de mil 200 y actualmente hay cerca de 450 con lo que no se cubre ni un policía por colonia. Refiere que se está haciendo la revisión para que todos estén certificados.

Explica que en su administración buscará duplicar el número de elementos municipales y mejorar el equipamiento.

“Venimos llegando, vamos a enviarlos por partes a la academia, ya está el director haciendo los calendarios y todos tienen que pasar, es una obligación además que pasen los controles de confianza y el que no, lamentablemente se tiene que ir”.