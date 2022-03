Alistan cámaras que usarán inspectores para operativos; no se permitirá corrupción: Alberto Romero

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, explica que están revisando todos los equipos de videograbación que les dejó la administración municipal pasada, que usarán algunos inspectores en los operativos al reiterar que no se permitirá la corrupción.

En entrevista, señala que determinarán quiénes de los 97 trabajadores del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), portarán las 40 cámaras que se adquirieron dado que no todos participan en esas inspecciones.

"Estamos viendo para reactivar esos equipos, como nueva administración estamos viendo quienes deben portar esos equipos por los operativos que se realizan, o sea, no los puede traer cualquier inspector que ande en la vía pública o en la ciudad, estos son para los operativos que se realicen, para que haya una evidencia de la actuación".

Local Operativos de comercio, para garantizar el derecho al libre tránsito: Ayuntamiento

Admite que hay quejas por parte de comerciantes o ciudadanos sobre la forma de actuar de los inspectores, por lo que estos aparatos permitirán registrar la forma en la que operan.

"Nos dejaron 40 cámaras, estamos en revisión, se están usando en los operativos que se están realizando, la parte de inspección del centro que traían ese tipo de cámaras, en este momento todavía no les tenemos asignados".

Así, expone que sí hay personal capacitado en el manejo de los dispositivos, por lo que están definiendo a quiénes se las darán puesto que no se tolerarán abusos o actos de corrupción y advirtió que, si se comprueban, los responsables serán cesados inmediatamente.

Te puede interesar: Cero tolerancia para antros; ve los 4 que clausuraron

"A mí lo que me interesa lo que haya pasado en anteriores administraciones, por la instrucción que tengo del alcalde Ricardo Ahued, es que, a partir de esta administración, ya he platicado con el personal, es cero corrupción, es en serio la cero corrupción e independientemente de la no corrupción, es el trato hacia los comerciantes tanto establecidos como informales".

Por ello, llama a la ciudadanía a que, ante cualquier situación de extorsión, se denuncie ante el área a su cargo para aplicar las medidas disciplinarias pues advierte que de ser necesario serán cesados.