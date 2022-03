El presidente de la República llama a opositores a promover la Consulta de Revocación de Mandato

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pide a sus opositores llamar a la ciudadanía a votar en su contra en la consulta popular de revocación del mandato que se llevará a cabo el 10 de abril y no a estar “encobijados” en la hipocresía o continuar con la guerra sucia.

Tras celebrar la aprobación de la reforma que permite que se siga difundiendo el proceso de consulta ciudadana, el mandatario expuso que esto permitirá que todos puedan hablar sobre el tema y que espera que los dirigentes de todos los partidos pronunciarse sobre este ejercicio. “Qué bueno que se hace esta reforma para que todos pudiéramos hablar de esta consulta. ¿Qué estaba haciendo el INE? Callando”, expuso.

López Obrador, condena que este tema no se trate en los medios de comunicación de la Ciudad de México y acusa que estos “callan” sobre la consulta popular de este 10 de abril en la que se decidirá, si continúa o no en su puesto.

El presidente de México expuso que, aunque la ley establece el 40 por ciento de la votación como el mínimo para que sea válida la consulta popular, en caso de que la ciudadanía que participe determine que no siga en su cargo no lo hará. “Hay que ser muy caradura para seguir”, indicó.

Precisa que incluso, el Instituto Nacional Electoral, no ha dado a conocer los sitios en los que se habrá de instalar las casillas y denunció que hay sitios de la república, en donde los centros de votación serán colocados en sitios de clases media y media alta y que en las zonas pobres “no van a poner ninguna”. "Ahí yo le digo a la gente que no le hace que tarde pero que lleguen, si es posible un día antes y a pedir posada. Un día antes a quedarse ahí, a esperar, es un día por la democracia y para que no vuelvan a imponerse autoridades”.

