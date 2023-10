Citlalli Navarro se suma a la lista de aspirantes a coordinar Morena en Veracruz

Citlalli Navarro del Rosario fue integrada a la lista de aspirantes a la Coordinación Estatal de Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Veracruz. Con ella, serán siete candidatos.

¿Quiénes son los demás aspirantes de Morena en Veracruz?

La representante del PT se suma a la lista que integran Rocío Nahle García, Zenyazen Escobar García, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Sergio Gutiérrez Luna, Claudia Tello Espinosa y Eric Cisneros Burgos.

Te puede interesar: Claudia Tello presentará renuncia para continuar como aspirante a Coordinación Estatal

En entrevista, Navarro del Rosario confirmó que ayer lunes en la reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de México se le notificó que podrá participar en las encuestas para determinar quién será la persona que lidere a Morena rumbo a las elecciones de 2024.

Local Elecciones 2024: ¿cuánto recurso destinará el OPLE al proceso electoral?

Refirió que al haber sido la tercera mujer mejor posicionada en la encuesta de reconocimiento tuvo un acercamiento con la dirigencia nacional del PT, a fin de que su caso fuera revisado y se valorara la posibilidad de ingresar a la lista de aspirantes.

“Yo expuse que a todos nos sorprendió, que con todo y que había quedado en tercer lugar no se me había incluido, la dirigencia nacional expuso mi caso, al parecer hubo un error técnico, pero se respetó lo que dijo la mayoría de la gente que sí me reconoce”, expresó.

Manifestó que ella se ha mantenido recorriendo el estado! sin embargo, ahora lo hará con mayor énfasis al momento de que fue incluía en la lista de encuestado, “hice un impasse, pero el mismo domingo fue invitada al evento del lunes y estoy en actividades de cara a la ciudadanía”.

Explicó que seguirá activa con la idea de que en los siguientes 13 días se pueda dar a conocer entre los electores, ya que el 30 de octubre se darán a conocer los resultados.

Citlalli Navarro Del Rosario dijo que es candidata a coordinar el Comité de Defensa de la 4T | Foto: Cortesía C. Navarro

“No sólo se va a medir si conocen o no conocen a las personas, sino también se van a medir los niveles de confianza, como honestidad y trayectoria, por obvias razones no nos dijeron cuándo la van a hacer (la encuesta) para que no podamos intervenir, lo que si sabemos es que el día 30 nos van a dar los resultados”, manifestó.

Confirmó que personal de Morena acudirá casa por casa para conocer la preferencia de la ciudadanía, lo que permitirá elegir a la persona que estará al frente del partido en los comicios del próximo año.