"Corcholatas" desatienden llamado a eliminar espectaculares, critica Monreal

ÁLAMO, Veracruz.- El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila, señaló que a pesar del llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a las "corcholatas" para que bajaran los espectaculares no ha sido atendido.

En entrevista, tras la realización de su segunda asamblea informativa llevada a cabo en este municipio, manifestó que durante su recorrido de la Ciudad de México a Veracruz pudo observar varios espectaculares.

Te puede interesar: Comisión de Vigilancia, atenta a 28 propuestas de aspirantes a Contralor Interno

¿Qué opina Ricardo Monreal de los espectaculares?

"Quizá la única que está cumpliendo, porque vi algunos que se están bajando, es Claudia Sheinbaum, pero del Verde, de Adán y de Marcelo no he visto que se estén bajando, y no hay más, pues", dijo.

Local Nunca más el poder conservador volverá el país: Ricardo Monreal

Al ser cuestionado sobre el monto que se habría utilizado en la colocación de espectaculares, debido a que en algunos medios de comunicación se señala que son 65 millones de pesos, Monreal Ávila dijo desconocer sobre ello.

"Obviamente el que aparezcan tres compañeros con más de mil espectaculares frente a otro que aparece con cero, como yo, pues sí es una desventaja, por supuesto, pero vamos a resistir, vamos a aguantar. Yo la lo dije: decidí participar, y aunque he llamado la atención. Ustedes ven mis asambleas, son modestas, no ha acarreo, no hay lana, no hay dinero, es la gente que quiera acudir", expresó.

Argumentó que no aplicará este tipo de prácticas, las cuales son contradictorias a los ideales de Morena.

Lee más: Veracruz, de los estados favoritos que visitan las "corcholatas" de AMLO

"No acudo a otro tipo de prácticas, no me gusta, porque es muy, diría yo, contradictorio con la filosofía de Morena. No voy a cambiar mi estrategia, y voy a tratar de convencer a través de la conciencia y a través del llamado a la reflexión, para que no acepten que se imponga el dinero, que se imponga el que tenga más carteleras, o el que tenga más dinero para invertir en redes. No, eso no. Ojalá y la gente reflexione", comentó.

En el ámbito local, refirió que la población de Álamo le dio a conocer que la inseguridad es un tema que de debe atender.

Local Buscaré dar continuidad a la Cuarta Transformación: Marcelo Ebrard

"Y aquí en Álamo, me decía la gente que está muy delicado. Incluso me pedían que me fuera temprano porque hay gravedad en la seguridad, aquí en Álamo. Pero no lo voy a hacer. No tengo seguridad, no tengo nadie, andamos mi esposa y yo en mi vehículo", comentó.

En ese tenor, consideró que desde la administración estatal se debería prestar atención a la zona de la Huasteca veracruzana.

"Veo a la gente con mucha preocupación. Debería de platicar con la gente, bajarse acá con el pueblo, porque yo he caminado con la gente, los más pobres. En las comunidades me pararon para comentarse eso; en varias comunidades me pararon para hacerme ver sus preocupaciones, casi todas sobre seguridad, escuelas que están mal atendidas, hospitales y medicinas, de la Secretaría de Salud, del gobierno de Veracruz, son reclamos serios que obviamente yo hago míos para que se atiendan en toda esta zona: escuelas, hospitales, clínicas, y sobre todo la seguridad en esta zona", expresó.

Lee más: Adán Augusto promete reforma para "acabar con la corrupción en la SCJN"

En su opinión, la población se encuentra desesperada, "aunque quieren mucho al presidente López Obrador, confían mucho en él, siento que hay reclamos en el estado. Sentí fuerte el reclamo; fuerte y sincero, sincero. Lo que debe de hacer es salir a los pueblos, hablar con la gente, porque sí hay en las comunidades reclamos", comentó.

El aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación continuará con sus actividades en Veracruz, mañana estará en Xalapa y el puerto de Veracruz y Soledad de Doblado.