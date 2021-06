Elementos de SSP impiden que joven vuele dron en el centro de Xalapa

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) impidieron a José Jaime López, creador de contenido de comunicación en redes sociales, registrar imágenes con ayuda de su dron en el centro Xalapa.

El joven realizaba algunas tomas de la Catedral Metropolitana desde la plaza Sebastián Lerdo cuando elementos policiales le solicitaron su identificación y algún documento con el que acreditara que era el dueño del equipo tecnológico.

Además, le pidieron mostrar algún permiso con el cual se le permitiera realizar tomas de los espacios públicos.

Al respecto, el joven explicó que lleva más de cinco años trabajando en Xalapa realizando contenidos para redes sociales.

“Hoy vine a realizar videos aquí al centro, pesa menos de un kilo, es del tamaño de un teléfono y tiene un alcance de 500 metros y dos kilómetros, ahorita que estaba aquí se me desconectó, dicen que me lo estaban interfiriendo aquí frente a Palacio de Gobierno", dijo.

Aseguró que su única intención era hacer unas tomas del paisaje del Centro Histórico y en ningún momento se dirigió al Palacio de Gobierno.

“Me dijeron que me iban a decomisar mi equipo. Yo lo entiendo, pero Comunicación Social también debe tener un comunicado en las plataformas. En ningún momento me puse agresivo y les dije que me dejaran bajar mi aparato. Me preguntaron que si tenía permiso o era de prensa, me dijeron que estaba prohibido volar el dron aquí en el centro”, expresó.

Luego de algunos minutos, la situación quedó aclarada y el joven se retiró del sitio sin poder realizar las tomas que pretendía.