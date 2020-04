Ella vive en Veracruz y su hija en Boca del Río; el coronavirus impide que puedan verse

Xalapa, Ver.- Dulce García cuenta con 64 años de edad y no pudo pasar junto a su hija su cumpleaños a pesar de estar cerca. Su hija cumplió el pasado 20 de abril, pero aunque ella está en Boca del Río y Dulce en Veracruz no se pueden ver ni abrazar, debido a que está dentro de un sector vulnerable.

Aunque también vive en Xalapa, expresó que ella pasa su cuarentena en Veracruz que empezó en marzo y lo que va de abril, y en este tiempo sólo ha salido tres veces.

La casa era un desastre y nadie me corretea, entonces lo voy haciendo con calma, pero eso me entretiene o me pongo a bordar o a tejer y la verdad no me he estresado

Señaló que es derechohabiente del ISSSTE y le dijeron que no saliera de su casa por su edad y porque es hipertensa, así que es más propensa de contagiarse del virus. “En el ISSSTE el doctor me dijo que no saliera para nada”, recordó, por lo tanto tampoco recibe visitas y los únicos que la pueden ver son sus hijos, y sólo de lejos.

Tiene una hija que vive en Boca del Río y le lleva el súper, así como un hijo que vive en San Andrés Tuxtla. Indicó que su hija le llevó la despensa pero sólo fue de lejos, ni se abrazaron ni se besaron, nada más le dijo que limpiara bien todo y se pasó la tarde lavando todo lo que le entregó.

Y aunque hace videollamadas con la familia como si nos estuviéramos viendo con un cafecito, un té o una copita de vino, al pasar la cuarentena, detalló que lo primero que van hacer es ver a sus hijos y hacer unos trámites al banco.

Agregó que ella padece de hipertensión y prefiere hacerle caso al doctor que le da sus recetas, así que se entretiene con la limpieza.