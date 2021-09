En el país hay 14 millones de vacunas anticovid desaparecidas: Movimiento Ciudadano

El dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, señaló que alrededor de 14 millones de vacunas contra el Covid-19 están desaparecidas, por lo que solicitó una investigación a los organismos de fiscalización.

Recordó que desde la Federación se anunció la compra de 250 millones de dosis; sin embargo, esta cantidad al ser comparada con las dosis aplicadas no coincide.

"Entonces o hay un faltante de dosis o no las compraron o las regalaron y es por lo mismo que no las estamos recibiendo. De entrada los números no cuadran, hay casi 14 millones de vacunas que no sabemos dónde están, porque entre los números que han dicho que se han aplicado contra los que se han recibido es un faltante de casi 14 millones ", dijo

Indicó que lo que se tiene que revisar es que si efectivamente se previó la compra de los 250 millones de dosis o se hicieron "guaje" o se terminaron regalando a otros países.

Consideró como lamentable que el gobierno federal no haya dejado a los empresarios y gobernadores que compraran el biológico.

Sin embargo, manifestó que la farmacéutica Pfizer en poco tiempo podrá comercializar la vacuna en las farmacias de Estados Unidos al ser acreditadas por organizaciones internacionales.

Ante ello, dijo que la vacunación en general es indispensable, sobre todo en los menores de edad que retornaron a clases presenciales sin la protección adecuada.

"Por supuesto que se tiene que vacunar a los niños, la propia farmacéutica Pfizer ya dijo que se pueden vacunar desde los cinco años y lo que queremos es que estén seguros en clases, entiendo que no es una cuestión del gobierno del Estado porque el gobierno Federal prohibió la compra de vacunas de forma directa, pero puede haber alternativas", externó.