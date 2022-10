Con más de 100 años, ¿edificio de la Cruz Roja aún es funcional?

El edificio de la Cruz Roja en Xalapa no es obsoleto y por el contrario es completamente funcional, afirmó el presidente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Xalapa, Antonio Limón Cházaro.

Tras una publicación en redes sociales donde aparecía una fotografía del edificio ubicado en la calle Clavijero del centro de la ciudad donde hacían esa aseveración, el subdelegado de la zona centro desmintió que sea así o que haya algún riesgo para el personal y usuarios.

“Cuando vi la publicación me dolió un comentario sin conocimiento porque hay que entender que la Cruz Roja en Xalapa tiene más de 100 años, ese edificio debe tener más de 100 años entonces es un edificio muy grande, no es obsoleto y si fuera obsoleto o riesgoso no estaríamos ahí”, dijo.

Explicó que en algún momento se hizo una inspección de todo el inmueble “y todo estuvo bien”, además de que todos los días recibe mantenimiento, lo que implica una inversión importante.

Algunos peatones se quejan de lo "empinado" de la banqueta frente a benemérita | Foto: Jesús Escamiroza

“Y claro, como es tan grande, vas terminando un área de dar mantenimiento cuando ya tienes que ir a otra área para darle, pero el edificio está cien por ciento funcional, es más, quien tenga duda, bienvenido a que lo conozca”.

En ese espacio se ubican las ambulancias, academias para los técnicos en urgencias médicas, se dan cursos para la población de primeros auxilios, hay consultorios médicos, rayos X, ultrasonidos y todo funciona con normalidad, remarcó.

“El que haya opinado a lo mejor lo hizo sin conocimiento y eso a veces, esa información genera opiniones adversas sin saber y a veces pueden ser malintencionadas y la Cruz Roja es una institución muy bien intencionada que ayuda a quien sea, no importa su credo, su situación económica, política, nosotros no discriminamos y ayudamos por igual a todos”.

Expuso que diariamente recibe mantenimiento de higiene y se pintan áreas de la delegación, aunque al ser un edificio tan grande y antiguo, hay paredes muy grandes y hay zonas que requieren más atención que otras.

“Por dentro es un edificio con muchos cubículos, consultorios y no están a la vista, entonces se da mantenimiento a todo, a la fachada, a la parte interna, a los consultorios, pero todos los días hay mantenimiento, todos los días y requiere de una inversión considerable que puede ser de 3 mil pesos mensuales entre pintura, mano de obra, equipamiento, es un mantenimiento preventivo permanente”.

¿Por qué es peligrosa la banqueta frente a la Cruz Roja?

Transeúntes han cuestionado la pendiente de una parte de la banqueta que se ubica casi la entrada de la delegación de la Cruz Roja de la calle Clavijero al considerarla peligrosa.

Tras los trabajos de rehabilitación que se hacen en esa vía, algunos de los usuarios han preguntado sobre la seguridad de esa parte de la calle recién intervenida por el gobierno del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.

“Me parece que está demasiado empinado, no le dieron la correcta pendiente para que no fuera tan brusco el bajón y en épocas de lluvias y cosas por el estilo, puede haber gente que se pueda resbalar o accidentar sobre todo gente mayor porque hay gente mayor como yo que estamos en buenas condiciones, pero hay otros que sí están muy amolados y sí puede haber un accidente”, dijo José Eduardo Lobatón.

Consideró que no solo las personas de la tercera edad estarían en riesgo sino también los niños o personas con alguna discapacidad, a lo que se suma que esté junto a la entrada y salida de las ambulancias, dijo.

“O sea que sí les quedó demasiado empinado, esa banqueta nunca ha estado bien, pero ya que hicieron el trabajo este, pudieron haberlo hecho como acá enfrente que es una pendiente, pero homogénea y no brusca y aquí baja de golpe”.

Cruz Roja celebra rehabilitación de calle Clavijero | Foto: René Corrales

Ante esto, dijo que ya que la obra no ha concluido podría haber forma de componer esa parte por la seguridad de quienes diariamente transitan por la vía.

Por su parte Luis Fernando García consideró que ante la pendiente de la banqueta la población tendrá que ser el doble de cuidadosa sobre todo en temporada de lluvia para evitar accidentes.

“Yo pienso que fue un mal momento para componer esta calle porque el clima ahorita está un poco alterado y con las lluvias, por mi escuela también han hecho cambios y un automovilista ya se accidentó, yo creo que esto de las calles y banquetas se debió hacer meses atrás. Y sí, a mí también me ha dado temor resbalarme o algo, sobre todo cuando tengo algo de prisa”.

Así como ellos, también hay quien opina que la obra no representa ningún riesgo y que las personas deben tener cuidado al transitar por cualquier vía y no solo por Clavijero. “A mí no me parece que esté peligroso, yo creo que está bien, solo hay que caminar con cuidado”, dijo Dulce María.

Incluso de las pocas personas que caminan por la calle dado que aún no está concluida, hay quien opta por caminar por la banqueta de enfrente y no la del lado de la Cruz Roja ante el temor a caerse.

Fue el 1 de junio cuando comenzó la rehabilitación integral de la calle Francisco Javier Clavijero con una inversión superior a los 8 millones de pesos, misma que está casi concluida.

En un primer momento, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) realizó la rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria, mientras que en una segunda fase se llevó a cabo la pavimentación y remodelación de la calle que incluyó la ampliación de banquetas.

¿Rehabilitación de la calle Clavijero ayudará a la Cruz Roja?

Al respecto, el presidente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Xalapa dijo que toda obra de infraestructura es benéfica para la ciudadanía y sobre ésta en específico, señaló que a la Cruz Roja le ayuda porque se acabaron los baches y eso evita que sus unidades tengan un desgaste mayor.

“Y bueno, esperamos que esa obra ayude a descongestionar un poco más porque yo recuerdo que la intersección con Ávila Camacho había unos hoyos y hacía que te detuvieras más y eso también podía generar parar el flujo. Para mí, ha sido una obra benéfica, positiva, entendemos que generó un retraso en dar la vuelta, pero hay cosas a las que hay que adaptarnos y todo lo que sea en beneficio de la ciudad es beneficio”.

Aún faltan algunos detalles para finalizar la calle Clavijero | Foto: Jesús Escamiroza

Sostuvo que, pese a la ampliación de banquetas para los peatones, la salida de ese edificio sigue siendo la misma e incluso destacó las atenciones que tuvieron al momento de realizar la obra con ellos. “Los apoyamos a los que estaban haciendo la obra a que guardaran algunas herramientas en la delegación porque el chiste es ayudar y que sea todo en beneficio de la ciudad”.

Sobre la queja de algunos transeúntes de que la banqueta había quedado “muy empinada”, señaló que no lo consideran así, además de que la calle no está habilitada al cien por ciento, pero de haber alguna queja, sugirió que se podría acudir ante la autoridad competente.