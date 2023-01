¿Ley de tabaco será letra muerta? En parques de Xalapa aún se puede fumar

En Xalapa no hay señalética que prohíba el consumo de tabaco en espacios públicos como los parques o áreas verdes pese a que el Nuevo Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco lo establece. Hasta hoy, las personas fumadoras todavía tienen permitido consumir tabaco en los parques de acuerdo con los propios trabajadores, pues se trata de "espacios abiertos" y no han recibido indicaciones contrarias.



En un recorrido por parques como Los Tecajetes, Juárez, Morelos e Elisa Cervantes Godos, se pudo observar que no hay señalética que impida su consumo como sí sucede en el caso de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.

Pese a ello, autoridades municipales, afirman que tendrán que cumplir con la ley, aunque reconocen que será difícil ante el alto consumo de tabaco en la ciudad, el estado y a nivel nacional.



Y es que ahora, está prohibido fumar en patios, terrazas, balcones, área de juegos, parques de diversiones, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hospitales, clínicas, iglesias o espacios de culto religioso, paraderos de transporte, restaurantes y bares, escuelas, lugares de trabajo y transporte público.



¿Por qué será difícil hacer cumplir la ley antitabaco?

La directora de Salud, Olga Alarcón Ricardez, reconoció que será complicado cumplir con el Nuevo Reglamento de la Ley, que prohíbe el consumo de tabaco en espacios públicos, pero que Xalapa tendrá que hacerlo valer.



Señaló que se tiene un problema importante de tabaquismo, y ahora con esa prohibición se busca prevenir enfermedades como el cáncer de pulmón y proteger a los no fumadores pese a que ha habido un aumento del 20 por ciento en últimos años en el consumo.



"Tenemos un problema muy grave, se ha vuelto un vicio más recurrente que otros años, me imagino que por la pandemia y mucha gente se agarra del cigarro para bajar su estrés; sin embargo, están generando otro tipo de enfermedades".



Por ello, la funcionaria municipal dijo que visitarán comercios donde se vendan alimentos como restaurantes y bares para exhortar a que se evite fumar al interior.



"En esta administración nos acercamos con mucho respeto a la ciudadanía y hacemos hincapié en por qué debemos dejar de fumar aparte de quien lo consume, por los fumadores pasivos".



Refirió que, con la nueva ley, se seguirá haciendo el llamado para que exista la señalética correspondiente en todos los espacios públicos y comerciales pues ya no hay un solo espacio donde se permita fumar.

Con nueva ley no se podrá fumar en espacios como el Parque Bicentenario | Foto: David Bello

La directora de Medio Ambiente de Xalapa, Ana Isabel Guevara Escobar, coincidió en que será difícil que los fumadores respeten la ley pues hace falta conciencia y colaboración.

Va a ser muy difícil poder hacer esa labor porque los fumadores no cooperan, esto va de la mano de salud y de medio ambiente

Local Cero tabaco: Ley divide opiniones entre restauranteros y empresarios





Dijo que es en los parques, zonas de oficinas o de centros nocturnos donde se encuentran más colillas de cigarro por lo que el trabajo de la autoridad municipal, tendrá que ser reforzado en esos espacios.



“No está el hábito ni la educación porque hemos visto a gente desde los carros tirando las colillas (de cigarro) por eso es necesario que nos ayuden a difundir el daño que ocasionan y que realmente la gente que fume es que se lleve su colilla y lo lleve a los centros de acopio que queremos poner cuatro porque tenemos empresas que estamos contactando que hacen libretas y algunas cosas, lo que estamos verificando que sean legales y hay alguien más que hace artesanías; lo que queremos es que haya una adecuada disposición final”.

¿Cómo va el tabaquismo en Veracruz a nivel nacional?



De acuerdo con los Servicios de Salud de Veracruz, el estado ocupa el lugar 24 a nivel de la República Mexicana con una prevalencia de tabaquismo de 14.1 por ciento, siendo la media Nacional 17.6 por ciento.



El estado es uno de los cinco con la prevalencia más b aja Exposición de Humo de Tabaco de Segunda Mano.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 reporta que 808 mil veracruzanos de 12 a 65 años son fumadores actuales, de los cuales 647 mil son hombres lo que representa el 80 por ciento y 161 mil son mujeres que representa el 20 por ciento.



La autoridad de Salud explica que los malos hábitos, el exceso del consumo y la falta de interés por tomar conciencia del daño que provoca la nicotina, refleja científicamente en estudios y estadísticas como evidencia generada en los últimos 40 años, que el tabaco es uno de los productos más nocivos para la salud y que la nicotina es una sustancia que induce adicción, por lo que el combate a su consumo se ha convertido para todos los sistemas de salud del mundo en una prioridad, toda vez que el tabaco es una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte.